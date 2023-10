I discendenti dei Moschettieri sono sbarcati all’isola d’Elba

Portoferraio (Isola d'Elba, Livorno), 8 ottobre 2023 – I Moschettieri d’Armagnac sono sbarcati all’isola d’Elba al motto di “Tutti per Uno – Uno per Tutti”.

Quelli veri si intende. I discendenti di d'Artagnan con tanto di cappa e spada, ci tengono a sottolinearlo. Alcune delegazioni della Compagnia da Francia, Belgio, Spagna, Turchia, Svizzera e naturalmente molti dello squadrone italiano, sono venute a scoprire la nostra isola e hanno scelto Villa Ottone per l’intronazione di 2 nuovi membri.

È stato il Capitano-lieutenant Sandro Predieri, massimo grado in Italia, a “intronare” il 7 ottobre in abito da smoking e cappa d’ordinanza, i nuovi iscritti. Predieri era emozionato, ma non tanto come “quando - ha ricordato - ho intronato un Cardinale in Vaticano nel 2010.”

È stata una bella cerimonia dal sapore cavalleresco d’altri tempi, preceduta da un concerto di alto livello con il baritono Alberto Mastromarino, il soprano Anna Valdetarra, il pianista Federico Rovini e il violoncellista Francesco Genovesi. La Compagnia apolitica e scevra di credo religioso, che nel mondo conta circa 5 mila membri, è stata riaperta e smilitarizzata nel 1951 dal generale Baston e dal duca Pierre de Montesquiou. Lo Stato Maggiore è in Guascogna, dove è nato Dartagnan, come è noto il prodotto principale del Gers è l'Armagnac.

A rievocare gli straordinari personaggi di Alexandre Dumas che tanto ci hanno fatto sognare, i tre moschettieri, che poi erano quattro: Athos, Porthos, Aramis e naturalmente D’Artagnan sono i nuovi moschettieri che amano definirsi “adulti con un sogno da ragazzi per superare tutte le tenzoni della vita quotidiana” grazie al valore dell’amicizia , al motto appunto di “Tutti per Uno – Uno per Tutti”.

Moschettieri e Moschettiere, perché adesso anche le donne che adesso sono anche Capitano. I gradini della gerarchia infatti sono 4: moschettiere, ufficiale, lieutenant e capitano. Ma chi erano davvero i Moschettieri? Nel 1600 Enrico IV creò il suo personale servizio d'onore con una compagnia di gentiluomini armati di carabina che furono detti carabinieri.

Nel 1622 Luigi XIII, li armò di moschetto e li chiamò Moschettieri della Guardia. La Compagnia vera e propria è nata nel 1622 sotto il regno di Luigi XIIl, ma è stato nel 1657 quando è salito al trono Luigi XIV, che Charles de Batz-Castelmore conte d'Artagnan ha preso il comando della Compagnia. Ci riferiamo al d’Artagnan realmente esistito, che ha ispirato il celebre romanzo di Dumas.

