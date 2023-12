«I figli del Corsaro»: storia di mare e di fede

Rio Marina (Isola d’Elba-Livorno), 9 dicembre 2023 – "Una storia avventurosa tra il Cinquecento e i giorni nostri, storia di mare e di fede, tra l’Elba e l’Europa, il Nord Africa e il Sud America. E’ quella della famiglia Cignoni, raccontata nel libro “I figli del Corsaro. Valdesi di mare“ (Gangemi Editore) da Mario Cignoni. Si deve proprio a questa famiglia, tra le altre cose, la nascita del protestantesimo a Rio Marina.

Discendenti da esuli senesi del Cinquecento, i Cignoni si erano stabiliti a Rio nell’isola d’Elba. Qui, veri lupi di mare al comando di velieri di proprietà, si diedero al commercio del ferro e del carbone tra Toscana e Spagna, divenendo all’occasione corsari con tesoro e cannoni. Durante il Risorgimento, nel 1853, il capitano Giovanni Cignoni entrò in contatto con gli ambienti evangelici di Nizza, e ne ripartì con il suo veliero, introducendo di nascosto all’isola la Bibbia in italiano, allora severamente vietata. Si formò così un gruppo evangelico clandestino che con l’Unità d’Italia uscì allo scoperto e si costituì in chiesa valdese di Rio Marina, promosse le scuole elementari, aperte a tutta la popolazione, e costruì un tempio e un cimitero. Gli armatori Luigi ed Egisto Cignoni, figli di Giovanni, con sede a Livorno, incrementarono la produzione di carbone da legna con l’acquisto di foreste in Sardegna e svilupparono la flotta di famiglia con bastimenti a vela e a vapore che raggiungevano la Spagna, il Rio de la Plata e la Gran Bretagna. Mario di Egisto, residente a Tunisi, fu un magnate del carbone e del legname in Nord Africa, con proprietà forestali per centomila ettari. Durante la Seconda guerra mondiale, la sua villa divenne la sede del Comando alleato. Mario vi ospitò Eisenhower, Churchill e re Giorgio VI. Ristrutturata, è diventata il palazzo presidenziale della Tunisia.