Sono stati incastrati dalle fimme gialle di Livorno 7 ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza (5 uomini e 2 donne), tra i quali due cittadini stranieri residenti in Italia da anni. I finanzieri al termine di indagini patrimoniali in collaborazione con Inps, hanno individuato 7 persone tutte residenti a Livorno di età compresa tra i 40 e i 68 anni, che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, avendo omesso di comunicare informazioni rilevanti in fase di presentazione della richiesta, o successivamente. Per 4 di loro, che all’atto della presentazione della domanda hanno fornito dichiarazioni false, è scattata la denuncia alla Procura di Livorno. Tra i percettori del reddito di cittadinanza c’è un livornese di 68 anni sposatosi con una cittadina della Repubblica Dominicana di 38 anni. L’uomo, che aveva chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza prima di convolare a nozze, dopo il matrimonio aveva omesso di riferirlo. Questo è valso a lui e alla moglie la denuncia per falso ideologico, in più dovranno restituire 10.000 euro indebitamente percepiti perché la donna ha a sua volta un reddito. Un cittadino rumeno di 38 anni, titolare di partita IVA, non aveva dichiarato il reddito percepito nel 2019. Anche una cittadina polacca, sempre residente a Livorno di 42 anni, aveva omesso di inserire nella domanda il reddito percepito nel 2019. Per entrambi è decaduto il diritto al reddito di cittadinanza. Una donna di origine palermitana invece, che vive lo stesso a Livorno, nella domanda per il reddito di cittadinanza non aveva dichiarato un immobile ereditato in Sicilia. Infine sono caduti nella rete della finanza altri due livornesi veraci di 59 anni e 51 anni, il primo non aveva dichiarato che vivere all’estero. Il secondo non aveva dichiarato il suo reddito da imprese del 2017. La concessione di questo sostegno è infatti subordinata a una serie di requisiti reddituali e patrimoniali che i nuclei famigliari dei richiedenti dovrebbero possedere al momento dell’istanza e per tutta la durata dell’erogazione. In questi sette casi è invece emerso che tutti in un modo o nell’altro avevano giocato la partita barando. Al termine di tutti gli accertamenti sono state inviate a Inps specifiche segnalazioni per l’avvio dei provvedimenti di revoca e decadenza del beneficio economico e per il recupero delle somme erogate che in tutto ammontano a 42.000 euro. Durante gli approfondimenti dei finanzieri, sono emersi ulteriori profili di irregolarità per due titolari di partita Iva, nei cui confronti sono state avviate separate attività di controllo perché evasori totali.

Monica Dolciotti