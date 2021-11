La crisi economica generata dall’emergenza covid, in seguito all’obbligo di chiusura per la maggior parte delle attività del commercio e dei servizi non ritenute essenziali nella fase più critica, ha messo a dura prova non solo le imprese, ma anche i loro dipendenti costretti a restare a casa in cassa integrazione. Prima per i lockdown, poi per le riaperture scaglionate. Per queste ragioni l’Ente Bilaterale del Terziario Toscana ha lanciato l’iniziativa ‘Il buono che meriti’, ovvero un voucher dell’importo...

La crisi economica generata dall’emergenza covid, in seguito all’obbligo di chiusura per la maggior parte delle attività del commercio e dei servizi non ritenute essenziali nella fase più critica, ha messo a dura prova non solo le imprese, ma anche i loro dipendenti costretti a restare a casa in cassa integrazione. Prima per i lockdown, poi per le riaperture scaglionate. Per queste ragioni l’Ente Bilaterale del Terziario Toscana ha lanciato l’iniziativa ‘Il buono che meriti’, ovvero un voucher dell’importo variabile da 50 a 300 euro riservato al personale dipendente delle imprese del commercio e dei servizi che è stato in cassa integrazione per almeno 12 settimane tra il 2020 e il 2021.

"Si tratta di un contributo di solidarietà che Ebit Toscana ha voluto stanziare con un fondo speciale di 1 milione di euro per tutta la Toscana – ha spiegato Lucia Bonanni di Confcommericio Livorno e coordinatrice dell’Ente Bilaterale del Terziario Toscana – il buono può essere speso per l’acquisto di beni e servizi nei negozi convenzionati che esporranno la vetrofania specifica e varrà fino al 31 dicembre. In questo modo si spera di sostenere i consumi dei lavoratori di commercio e servizi nel periodo natalizio. Parteciperanno a questa iniziativa le imprese iscritte all’Ente Bicamerale. A Livorno hanno aderito già 50 attività. Sono in tutto 1400 le aziende iscritte all’Ente nella provincia di Livorno". Il nome dell’attività che aderirà a questa campagna di Ebit Toscana sarà segnalato ai lavoratori che riceveranno il buono. Nel momento in cui il lavoratore mostrerà il buono, in formato digitale o cartaceo, l’esercente non dovrà fare altro che scansionarlo con l’app ‘Buoni Spesa’ (disponibile per sistemi Ios e Android) caricata sullo smartphone. Entro il mese successivo all’acquisto, Ebit Toscana pagherà tramite bonifico all’impresa il valore dei buoni che avrà accettato.

L’iniziativa ‘Il buono che meriti’ è stata presentata nella sede provinciale di Confcommercio alla presenza anche dei rappresentanti dei sindacati di categoria dei lavoratori: Sabina Bardi della UilTucs, Giancarlo Pallini di Filcams Cgil e Antonella Barbatano di Fisascat Cisl, rispettivamente coordinatore e consiglieri di Ebit Tosana. Infatti i sindacati dei lavoratori fanno parte dell’Ente Bicamerale. La Bardi a nome di tutte le sigle ha annunciato: "I lavoratori potranno richiedere i buoni non solo rivolgendosi alle sedi territoriali di Ebit, ma anche ai sindacati che hanno attivato appositi sportelli per assisterli nella compilazione dei moduli per avere i buoni".

Monica Dolciotti