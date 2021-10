"Se non ci muoviamo ora per capire le intenzioni a medio e lungo termine di Eni per la raffineria di Stagno, con l’aiuto del presidente della Toscana Eugenio Giani e del Governo a Roma, rischiamo che la chiusura della raffineria sia solo una questione di tempo. Il presidente Giani si è impegnato a chiedere al Governo di abbattere gli oneri di produzione del biodiesel per Eni per favorire la sua permanenza sul territorio, in attesa di nuovi piani per consolidare la raffineria di Stagno". Non ha dubbi Franco Rossi (foto in alto), segretario confederale...

"Se non ci muoviamo ora per capire le intenzioni a medio e lungo termine di Eni per la raffineria di Stagno, con l’aiuto del presidente della Toscana Eugenio Giani e del Governo a Roma, rischiamo che la chiusura della raffineria sia solo una questione di tempo. Il presidente Giani si è impegnato a chiedere al Governo di abbattere gli oneri di produzione del biodiesel per Eni per favorire la sua permanenza sul territorio, in attesa di nuovi piani per consolidare la raffineria di Stagno". Non ha dubbi Franco Rossi (foto in alto), segretario confederale della Uil sugli scenari futuri per l’impianto petrolchimico di Stagno. "Lunedì ho avuto un incontro con il presidente dellaGiani insieme alle organizzazioni territoriali di Cgil, Cisl, Uil, Fim, Fiom e Uilm e i segretari regionali dei chimici di Cisl e Uil. All’ordine del giorno la situazione di Eni dopo il suo annuncio di dismissione della linea di produzione dei carburanti a Stagno tra la del fine 2022 e l’inizio del 2023". A Firenze c’erano anche i sindaci di Livorno e Collesalvetti e l’assessore al lavoro e sviluppo Gianfranco Simoncini. "Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato preoccupazione non tanto per i 60 posti di lavoro diretti a rischio che si cercherà di gestire, quanto piuttosto per il progressivo disimpegno di Eni a Livorno se non si coinvolgerà in processi produttivi alternativi in previsione dell’uscita dal carbon-fossile. - prosegue Rossi - Se non si agirà su questo fronte la chiusura della raffineria sarà solo una questione di calendario. Al momento sul tavolo non ci sono opzioni alternative eccetto quelle per il ‘waste to methanol’ e il bio-diesel". "Le istituzioni presenti al tavolo del governatore Giani si sono dette d’accordo con noi. Lo stesso Giani - sottolinea Rossi - ha promesso di parlare con il ministero dello sviluppo, con il ministero della transizione ecologica e con il ministero dell’economia per verificare la disponibilità del Governo ad abbattere gli oneri di produzione del biodiesel per Eni. Ma tra un decennio il diesel sparirà. Per cui questo sarebbe un provvedimento tampone per traghettare la raffineria verso la diversificazione, sulla quale la multinazionale deve dire la sua subito". Rossi non perde vista poi una questione. "Livorno è area di crisi complessa. Come tale ha già scontato gli effetti della perdita dal 2014 di oltre 2000 posti di lavoro non recuperati se non minimamente e con impieghi di bassa qualità. Oggi bisogna difendere con le unghie e i denti i 400 posti di lavoro diretti della raffineria e gli altri 600 delle ditte esterne. Mentre per i primi si può tamponare la situazione, per le ditte sarà più difficile". Proprio questo oggi dalle 8.30 alle 10.30 è stato proclamato uno sciopero di due ore dal Coordinamento Cgil, Cisl e Uil dell’indotto.

Monica Dolciotti