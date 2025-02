I premi per le Pmi e i consorzi sostenibili

Per il Premio Impresa Sostenibile 2025 della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno (nella foto, il presidente Riccardo Breda) sono stati stanziati 20mila euro, suddivisi in quattro premi da 5mila euro ciascuno. Al premio possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, cooperative e consorzi che hanno la sede legale nelle province di Grosseto e Livorno. Saranno premiate quattro aziende che a partire dall’1 gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della domanda, abbiano realizzato progetti di sostenibilità d’impresa in una delle seguenti categorie: sostenibilità ambientale, sociale, economica e digitale. "Vogliamo riconoscere l’impegno profuso dalle imprese nel realizzare progetti di sostenibilità, dimostrando spirito di adattamento e capacità di innovazione di fronte alle nuove esigenze di mercato nonché attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030", spiega il presidente.