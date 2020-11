Come è la giornata di un volontario soccorritore in ambulanza? Che cosa vuol dire, in piena pandemia, fare un intervento per trasportare al pronto soccorso una persona che sta male? Ne parliamo con Roberto Rinaldi, per lungo tempo delegato Fiom alle Acciaierie di Piombino e ora, da tre anni, volontario della Misericordia di Piombino in servizio sulle ambulanze del 118. Che fase stiamo vivendo? Come riuscite a gestire la situazione attuale? "I contagi sono in leggero calo, ma la situazione è sempre complicata. Il covid è una brutta bestia, può provocare polmoniti molto gravi, serve la...

Come è la giornata di un volontario soccorritore in ambulanza? Che cosa vuol dire, in piena pandemia, fare un intervento per trasportare al pronto soccorso una persona che sta male?

Ne parliamo con Roberto Rinaldi, per lungo tempo delegato Fiom alle Acciaierie di Piombino e ora, da tre anni, volontario della Misericordia di Piombino in servizio sulle ambulanze del 118.

Che fase stiamo vivendo? Come riuscite a gestire la situazione attuale?

"I contagi sono in leggero calo, ma la situazione è sempre complicata. Il covid è una brutta bestia, può provocare polmoniti molto gravi, serve la massima attenzione".

Che cosa succede quando arriva una chiamata?

"Inizia la vestizione (con l’aiuto degli altri) la tuta i calzari i doppi guanti la doppia mascherina la visiera, il nastro a sigillare tutto e capelli dentro il cappuccio, siamo pronti, insaccati dentro a alla tuta ci avviamo all’ambulanza".

E c’è un po’ di paura?

"No, paura no, un po’ di timore sì. Qualcosa potrebbe andare storto anche se siamo preparati a questi eventi, mi pare del tutto normale".

Che cosa vuol dire fare il volontario sulle ambulanze in questo momento?

"Per me è una sorta di istinto naturale. Fai del bene agli altri ed è questa la miglior ricompensa alla fine della giornata. Un grazie, un sorriso di una persona a cui hai dato una mano, valgono l’oro del mondo. Non potrei starmene a casa a far niente, specialmente ora che sono in pensione. Quando la sera torno a casa stanco mi sento di aver fatto la cosa giusta".

E come si passa dal sindacato Fiom al volontariato nella Misericordia?

"E’ la stessa cosa, non ho mai interpretato il sindacato come una professione, ma come un servizio volontario per la comunità. La stessa cosa che faccio ora, è una bellissima sensazione. Ho iniziato tre anni fa facendo un corso per la sicurezza e il soccorso e non mi sono più fermato, anche senza l’emergenza covid ci sono tante persone che hanno bisogno di aiuto".

Piombino e la val di Cornia sono zone meno colpite dal covid rispetto alle città più grandi, ma il pericolo c’è lo stesso, vero?

"Abbiamo meno casi, ma il virus circola, ci sono persone che stanno male. Abbiamo avuto casi di persone anziane, però anche casi di persone relativamente giovani, non c’è da scherzare, non dobbiamo sottovalutare il pericolo. Gli ospedali sono sotto pressione. Non c’è da mollare un attimo di attenzione".

In base all’esperienza di soccorritore cosa si sente di consigliare in termini di prevenzione covid?

"I tre elementi basilari: mascherine, distanza e igiene delle mani. Noi ci sottoponiamo a test periodici e anche nell’ultimo siamo stati tutti negativi. Non è facile, ma pur essendo a contatto con persone contagiate, ci difendiamo con queste accortezze, che dobbiamo usare tutti".

E i contagi familiari?

"Purtroppo tante persone tendono a non indossare la mascherina quando vanno a fare visita ai nonni o parenti. Invece in questo momento dobbiamo usare tutte le precauzioni per proteggere specialmente le fasce più deboli".

Luca Filippi