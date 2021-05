Nel 2020 erano stati i grandi assenti nella difficile stagione turistica contrassegnata dall’emergenza Covid-19. L’escalation dei contagi avvenuta in primavera li aveva bloccati in patria impedendo loro di aprire, come tradizione, gli arrivi sull’isola in coincidenza con la Pentecoste che in Germania è una festa particolarmente sentite con scuole chiuse e molte attività che vanno in ferie. Quest’anno però, con l’evoluzione della pandemia e l’arrivo dei vaccini, le cose sono per fortuna sono cambiate ed i tedeschi sono tornati a prendere d’assalto l’Elba portando una prima importante boccata di ossigeno all’economia...

Nel 2020 erano stati i grandi assenti nella difficile stagione turistica contrassegnata dall’emergenza Covid-19. L’escalation dei contagi avvenuta in primavera li aveva bloccati in patria impedendo loro di aprire, come tradizione, gli arrivi sull’isola in coincidenza con la Pentecoste che in Germania è una festa particolarmente sentite con scuole chiuse e molte attività che vanno in ferie. Quest’anno però, con l’evoluzione della pandemia e l’arrivo dei vaccini, le cose sono per fortuna sono cambiate ed i tedeschi sono tornati a prendere d’assalto l’Elba portando una prima importante boccata di ossigeno all’economia locale che ritrova così uno dei suoi principali ‘motori’ dei flussi turistici nell’ottica della destagionalizzazione. Da qualche giorno in giro per l’isola si vedono molte macchine e camper con targa germanica, nel versante sud dell’isola si sente parlare tedesco un po’ dappertutto e sulle spiagge si trovano tante famigliole dai caratteristici tratti somatici teutonici con i genitori alla caccia della prima tintarella con i bambini perennemente a fare il bagno. "Da una decina di giorni – dice Luigi Coppola del Camping Lacona Pineta - non c’è più l’obbligo di quarantena per chi rientra dall’Italia in Germania. Di fatto si sono riaperte le frontiere ed è arrivato un buon numero di prenotazioni..Niente di stratosferico, ma rispetto al quadro che si prospettava, possiamo parlare di un bel movimento che ci auguriamo possa aumentare ancora nei prossimi giorni. "Rispetto ai livelli abituali degli anni pre pandemia – aggiunge Michele Tallinucci, titolare dell’omonimo campeggio e referente per l’Elba della Faita Campeggi – è stimabile un calo di presenze del 30-35%, perchè c’è sempre chi ha paura a muoversi. Ma non possiamo non essere soddisfatti. Ho notato una richiesta maggiore per il campeggio rispetto agli appartamenti, cosa che hanno rilevato anche altri colleghi. Il target? In grande prevalenza famiglie con bambini, ma anche diverse coppie giovani. Le persone in età più avanzata, anche clienti storici, sono più timorose ed in molti casi hanno disdetto o rinviato le vacanze ad un altro periodo". Del ritorno dei vacanzieri tedeschi ne beneficia ovviamente anche il settore alberghiero. "La loro – dice il presidente dell’Associazione Albergatori Elbani Massimo De Ferrari – è una presenza importante che nel 2020 era venuta a mancare. Grazie ad essa molte delle nostre strutture hanno già potuto riaprire ed altre lo faranno in questi giorni tanto che in occasione del ponte del 2 giugno gli alberghi aperti saranno più dell’80%". Per agevolare i turisti germanici ai quali, al rientro il patria ,è richiesto il tampone o il test antigenico, sull’isola è stata messa in piedi un’importante iniziativa. " Ci siamo attrezzati – spiega De Ferrari – per dare ai turisti la possibilità di fare gli esami in alcuni laboratori e farmacie ad un prezzo convenzionato particolarmente vantaggioso oppure direttamente in albergo o in campeggio ad un costo ovviamente superiore. Abbiamo già comprato i test per tutte le strutture che le hanno richieste. Siamo pronti a partire nel fine settimana".

Roberto Medici