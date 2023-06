Il 2 luglio “La cena sulla Terrazza” organizzata da Confcommercio Livorno / Video

Livorno, 13 giugno 2023 – Francesca Marcucci, presidente di Confcommercio Livorno, ha presentato uno degli eventi clou dell’estate livornese per questo 2023. Sarà “La cena sulla Terrazza”, in programma il 2 luglio in uno dei luoghi storici più suggestivi della nostra città, la Terrazza Mascagni affacciata sul mare.

L’evento ha come obiettivo quello di promuovere Livorno attraverso la cucina e i prodotti del territorio – ha spiegato Francesca Marcucci –. Sarà una cena aperta a tutti, costerà circa 45 euro a persona per tavoli da dieci commensali ciascuno e le prenotazioni sono già aperte”.