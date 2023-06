“Il balzello per la Meloria deve essere tolto”

Livorno, 9 giugno 2023 – Un incontro per arrivare a una «gestione intelligente» della questione ‘balzello’ alle Secche della Meloria e l’auspicio, e forse qualcosa in più, del sindaco Luca Salvetti.

Il primo cittadino ha raccontato ieri a La Nazione che incontrerà di persona Lorenzo Bani, presidente dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il prossimo 19 giugno. Oggetto dell’incontro il varo di una strategia comune al fine di scongiurare ai naviganti e pescatori livornesi (e non solo) la tassa per il passaggio in quella che è che di fatto la 26esima area marina protetta, denominata in tal modo ex lege attraverso decreto del ministero dell’Ambiente d’intesa con quello dell’Economia e delle Finanze a partire dall’ottobre 2009.

Per effetto di tale decreto l’area da quel momento è affidata alla gestione dell’Ente Parco presieduto da Bani. La questione ha assunto ormai i contorni di un vero e proprio contenzioso che investe in un colpo solo il triangolo Stato, Comune di Livorno e l’Ente Parco. Da un lato la contrarietà verso il c.d ‘balzello’ del primo cittadino di Livorno, e dei suoi abitanti. Dall’altro il peso della legge che impongono il pagamento di una somma in denaro giunti alla Meloria. Nel mezzo, il presidente dell’Ente Parco.

«La posizione dell’amministrazione è contraria a qualsiasi balzello. Anzi, rinnoverò a Bani nel prossimo incontro la proposta di una gestione intelligente della questione, alla luce anche dei regolamenti nazionali e ministeriali», ha spiegato Salvetti. Lecito chiedersi quale possa essere il punto di caduta: «Il pagamento di dieci euro una tantum? - si è interrogato ad alta voce Salvetti - Se proprio non se ne può far a meno, limitiamoci a questo balzello, a patto che non diventi più alto».

La maggioranza consiliare del Pd livornese ha presentato una «Governo e ministero dell’Ambiente», affinché sia mantenuta la «piena gratuità e fruibilità dell’area marina protetta», contemplando la «possibilità di integrare le Secche della Meloria al sistema delle aree protette livornesi», quale la Riserva naturale Regionale dei Monti Livornesi assieme all’Area Terrestre e Marina, nonchè sito di importanza comunitaria (Sic) denominato ‘Calafuria’, sottraendo de facto la gestione dell’Amp all’Ente Parco di Bani.