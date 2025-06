Il benvenuto al Vespucci. Un abbraccio al veliero dopo il giro del mondo

Livorno, 5 giugno 2025 – E’ come un vecchio amico fidato. Il porto di Livorno ha accolto ieri con affetto l’Amerigo Vespucci, tornato a casa dopo il giro del mondo e il tour del Mediteraneo. La nave scuola della Marina Militare era partita nel luglio di due anni fa e ora, come ha detto il comandante Giuseppe Lai, “è tornata a casa”.

Qualche goccia di pioggia, come tradizione, ha bagnato l’arrivo del veliero, ma poi è arrivato il sole per la cerimonia di benvenuto con l’inno di Mameli eseguito dalla banda della Brigata Folgore e dalla Fanfara dell’Accademia Navale alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, la presidente della Provincia Sandra Scarpellini e l’assessore alla cultura del comune Angela Rafanelli, l’onorevole Marco Simiani, insieme al prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante interregionale Marittimo Nord, e il comandante della direzione marittima di Livorno contrammiraglio Giovanni Canu. Alle 9 di ieri mattina c’erano già file di visitatori in coda al varco portuale del Mediceo, tutti i posti sono già prenotati, tutto esaurito da qui a domenica.

Il prefetto Giancarlo Dionisi ha detto che “la Vespucci è una delle più belle testimonianze che lo Stato è vicino a noi e ci rende orgogliosi, la possibilità poi di visitarla per tutti i cittadini è uno dei momenti più belli di vicinanza di uno stato che deve essere positivo, bello, e deve creare coesione e solidarietà. Io sono orgoglioso di accogliere a Livorno questo splendore, la nave più bella del mondo che arriva nella città portuale più bella del mondo”.

Ha partecipato alla cerimonia ufficiale anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “L’Amerigo Vespucci – ha spiegato – è la nave più bella del mondo, un vero e proprio orgoglio toscano e italiano. Sono qui per dire grazie al comandante Giuseppe Lai e al suo equipaggio per la professionalità, l’impegno e la passione con cui ogni giorno tengono alto l’onore del nostro Paese, facendo navigare con fierezza un’ambasciatrice straordinaria del made in Italy e della cultura marinara italiana. La Vespucci è un’opera di ingegneria e di bellezza unica. L’Amerigo Vespucci rappresenta nel mondo i valori più autentici della Toscana e dell’Italia intera”.