Il caso della bambina colpita da un proiettile: "In questo parco servono telecamere"

Livorno, 7 luglio 2023 – “Servono più controlli delle forze dell’ordine e magari l’installazione di telecamere per la videosorveglianza nei parchi pubblici come questo di via Gobetti, dove una bambina è stata ferita da un proiettile sparato da una pistola ad aria compressa".

È la richiesta dei genitori e dei nonni che frequentano con figli e nipoti il parchino di via Gobetti. "Oggi (ieri, ndr) sono venuta con il mio bambino e i nonni – ci ha detto una mamma – ma un po’ di timore ce l’ho dopo quello che è accaduto sabato. Qui non ci sono mai stati problemi da quando il parchino è stato riqualificato e recintato. Il ferimento della bambina ha messo tutti in apprensione. Ma cosa dobbiamo fare? Chiudere i nostri figli in casa perché qualche squilibrato si diverte a sparare sui bambini?".

Una bambina di 12 anni è stata ferita sabato sera da un proiettile che l’ha raggiunta alla testa mentre giocava nel parchino di via Gobetti. L’uomo è stato denunciato dagli agenti delle volanti. Sulle prime si era pensato che la bimba fosse stata colpita da un pallino di plastica sparato da ignoti con una pistola, perciò dopo essere stata medicata era stata dimessa dal pronto soccorso. Ma mercoledì sera la piccola con il mal di testa è stata sottoposta a Tac, poi è stato individuato ed estratto un pallino di piombo.

Anche Roberto Terreni, delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord, prende posizione su questo caso: "Il grave episodio accaduto al parchino di Corea in via Gobetti ci preoccupa. Basta lasciare la popolazione dei quartieri nord, tra cui Corea, in un ghetto abbandonato al proprio destino. Manca un anno alle prossime elezioni amministrative. Coloro che si candideranno alla carica di sindaco (per ora solo Luca Salvetti, sindaco uscente, si è messo a disposizione per proseguire con il secondo mandato, ndr) cosa intenderanno fare per superare questa condizione?".

Monica Dolciotti