Dopo i concorsi per 40 posti categoria C e 30 posti categoria D, alcuni dei quali già conclusi altri in dirittura d’arrivo, l’Amministrazione comunale ha recentemente pubblicato due nuovi bandi per assunzioni di personale a tempo pieno e indeterminato. Il primo concorso, per soli esami, è per 5 posti categoria C, di cui 4 posti per il profilo professionale Tecnico (Geometra), e 1 posto per il profilo professionale Informatico. Il secondo concorso, per titoli ed esami, è per 2 posti categoria D, di cui un posto profilo professionale Tecnico e un posto profilo professionale Informatico. "Continua – commenta l’assessora al Personale Viola Ferroni - l’espansione della politica assuntiva promossa fin dal nostro primo giorno, per far sì che la macchina comunale sia adeguata alle esigenze di crescita e sviluppo della città". I bandi sono pubblicati sul sito del Comune di Livorno (area tematica “Concorsi”, sezione Procedure selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato o determinato), all’Albo Pretorio online dell’Ente e in Gazzetta Ufficiale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 dicembre. Per le prove d’esame il Comune ha deciso di avvalersi della semplificazione procedurale consentita dall’attuale normativa, che prevede la somministrazione di quesiti con risposta a scelta multipla. La domanda di partecipazione deve essere presentata in modalità telematica, a pena esclusione, collegandosi all’indirizzo https:comunelivorno.selezionieconcorsi.it (con qualsiasi browser, evitando di usare Internet Explorer) compilando lo specifico modulo online secondo le istruzioni riportate negli allegati ai bandi, entro e non oltre le 23:59 del 16 dicembre. Per eventuali informazioni relative ai Bandi rivolgersi all’Ufficio Programmazione e Sviluppo del Personale - Concorsi scrivendo un messaggio all’indirizzo email concorsi@comune.livorno.it.