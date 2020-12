L’intraprendenza di Stefano Sinibaldi e il talento di Sara Parra si sono incontrati e hanno messo su ‘acContentiamoci’: tshirt con le frasi ‘tormentone’ pronunciate dal premier Giuseppe Conte sugli ormai famosi Dpcm. Una voglia di far qualcosa di concreto, in attesa della ripartenza dell’attività. Sinibaldi è infatti un ristoratore con un locale a Venturina Terme aperto nel 2018. Poi l’arrivo improvviso del covid. Ma Stefano è anche un bravo e famoso pilota di rally, ricordiamo...

L’intraprendenza di Stefano Sinibaldi e il talento di Sara Parra si sono incontrati e hanno messo su ‘acContentiamoci’: tshirt con le frasi ‘tormentone’ pronunciate dal premier Giuseppe Conte sugli ormai famosi Dpcm. Una voglia di far qualcosa di concreto, in attesa della ripartenza dell’attività. Sinibaldi è infatti un ristoratore con un locale a Venturina Terme aperto nel 2018. Poi l’arrivo improvviso del covid. Ma Stefano è anche un bravo e famoso pilota di rally, ricordiamo anche la sua partecipazione alla Parigi Dakar, è uno che ama le sfide, che combatte a viso aperto. "In questo periodo di crisi economica e sociale, più volte mi sono chiesto cosa potevo fare per non rimanere inerte sul divano di casa mia ad aspettare la fine di tutto – ci racconta Stefano Sinibladi - mi toglie il respiro pensare che la tranquillità economica mia e della mia famiglia dipenda dall’‘elemosina’ del governo che non mi basta nemmeno per pagare i debiti accumulati a causa della chiusura e nemmeno per pagare le tasse". Poi è arrivata l’idea. "Mi sono dato da fare, mosso dallo spirito di noi italiani che cerchiamo sempre di tenerci a galla. Certo non è facile, pensi e ripensi a cosa inventare, in questo periodo la testa è satura di informazioni negative, il covid, i malati, i morti, gli anziani. Tutto è tragico, poi però ogni tanto sorridi di fronte a quelle situazioni tragicomiche come alcune frasi di Conte che senti in tv. I decreti, quelle frasi spesso fuori dal mondo mi ispirano, così chiamo un’amica e insieme decidiamo di stampare quelle frasi sulle magliette, in un giorno e mezzo". Quell’amica si chiama Sara Parra. Anche lei corre rally, ed è una giovane talentuosa, sulle orme del padre Mauro, porta vanti un’azienda leader nel settore. Sono di Saradecals le decorazioni delle fiancate delle navi Moby, delle imbarcazioni dell’American’s Cup, di tante navi in giro per il mondo, gli effetti speciali di tanti film, tanto per citarne alcune. "Sara crea un design accattivante, apre un profilo, una mail dedicata (acCONTEntiamoci@gmail.com) e mettiamo in commercio la nostra idea". "Ci piacerebbe che questo nostro voler fare possa essere di ispirazione ad altri che come noi vorrebbero riprendere a volare, ma si accontenterebbero anche di camminare con i piedi per terra ma con dignità e con la speranza sempre viva di poter migliorare comunque la propria qualità di vita" hanno concluso Sara Parra e Stefano Sinibaldi.

Maila Papi