Il debutto del Moby Fantasy, il traghetto più grande del mondo

Livorno, 17 giugno 2023 – E’ salpato dal porto di Livorno, alla volta della Sardegna, il Moby Fantasy, il più grande traghetto al mondo costruito dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard. Questa sera (sabato 18 giugno) alle 20 la cerimonia di battesimo con l’armatore Onorato si terrà a Olbia, porto di destinazione del viaggio inaugurale. Con i suoi 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate, Moby Fantasy è il traghetto passeggeri più grande finora costruito: ha una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile.

Moby fantasy

Impiegata una sofisticata tecnologia per assicurare gli elevati standard di sostenibilità che lo rendono anche il traghetto più all’avanguardia e tecnologicamente sofisticato rispetto alla tutela dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni. Il viaggio inaugurale, sulla rotta Livorno-Olbia, sotto il comando di Massimo Pinsolo, genovese di Pegli.

Mentre il Fantasy prende il largo, il Moby Legacy, la nave gemella e futura ammiraglia della compagnia, ha concluso con successo le prove in mare e si prepara per l’ultima fase della sua costruzione prima di partire per l’Italia dove è attesa per il prossimo autunno. Si rinnova così la flotta del Gruppo Moby, che collega ogni giorno le isole con il continente.

“Non dimenticate il Moby Prince”

La manifestazione per ricordare il Moby Prince (Foto Novi)

Ieri pomeriggio, poco prima dell’imbarco degli ospiti per il primo viaggio del Fantasy, le Associazioni dei familiari delle vittime della Moby Prince hanno fatto una manifestazione all’ingresso di terminal passeggeri per chiedere verità e giustizia per la morte di 140 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.