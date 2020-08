‘Gianna tutta panna’ è un progetto, un sogno, una nuova scommessa. Gianna Gentili di Venturina Terme, è l’esempio di come alcune volte basta un po’ di coraggio per cambiare la propria vita, basta crederci ed ascoltare il cuore. Quasi venti anni nel mondo della moda, poi il covid 19, lo stop e un lavoro, a quel punto di riflessione, la consapevolezza che quello che stava facendo non la rendeva più felice. E ora va in giro con un’Ape vintage, lei vestita...

‘Gianna tutta panna’ è un progetto, un sogno, una nuova scommessa. Gianna Gentili di Venturina Terme, è l’esempio di come alcune volte basta un po’ di coraggio per cambiare la propria vita, basta crederci ed ascoltare il cuore. Quasi venti anni nel mondo della moda, poi il covid 19, lo stop e un lavoro, a quel punto di riflessione, la consapevolezza che quello che stava facendo non la rendeva più felice. E ora va in giro con un’Ape vintage, lei vestita anni ‘50, a distribuire dolcezza, a vendere il gelato.

C’è voluto il coronavirus per acquisire delle nuove consapevolezze?

"Mi ha imposto di riflettere. Di riscoprire me stessa. Ho compreso che avevo bisogno di un cambiamento lavorativo e personale. Avevo bisogno di cercare qualcosa che mi potesse far star bene, che mi emozionasse".

E così è nata ‘Gianna tutta panna’?

"In un primo momento avevo pensato anche allo street food, sono brava a cucinare, ma il cibo è impegnativo. Poi una sera ho cenato con un mio bis cugino, Marco Govi, (il gelataio per antonomasia di Venturina Terme, ndr) e lì è nata l’idea. Ho pensato a realizzare l’Apino, agli abiti, al logo che mi rappresenta".

Il gelato dopo un po’ di ricerca arriva da un negozio di Cecina, un’eccellenza?

"Sì, da ‘Il gelataio Filippo’, è la boutique del gelato".

A quel punto, quasi un mese fa, era l’8 luglio, si è realizzato il sogno, è così?

"Proprio così, un’apino itinerante che può muoversi e arrivare ad offrire gelati in più luoghi, anche ad eventi, compleanni, cerimonie… Ed è tutto quello che voglio: il movimento che mi porta a scoprire nuove passioni, ed è anche un modo per mettermi in gioco. E tutto questo mi fa stare bene. Mi dà una forza che avevo dimenticato".

E i clienti, i turisti, come hanno risposto a questa novità?

"Sono tutti entusiasti, e i bambini lo sono ancora di più. E questo mi rende felice".

L’Ape di ‘Gianna tutta panna’ lo si può trovare il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 15.30 a Pratoranieri, lungomare di Follonica, il martedì, giovedì e sabato dalle 15,30 nel piazzale davanti allo Shangri-là a Donoratico, il giovedì e sabato dalle 21.30 in piazza Ugo a Bolgheri e il mercoledì e venerdì alle 21.30 al Neibar a Venturina Terme. L’Ape certo non si fermerà con la fine dell’estate, così come i sogni, i progetti e le idee di Gianna.

Maila Papi