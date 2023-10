Il futuro della telemedicina è già qui: “Ecco come curiamo a distanza”

Livorno, 28 ottobre 2023 – “L’informazione in ambito medico: la telemedicina”. E’ questo il titolo di uno dei tre corsi organizzati dall’Ordine dei giornalisti Toscana, Fondazione Odg Toscana e ASL Toscana nord ovest nell’ambito della formazione professionale dei giornalisti che si è tenuto giovedì pomeriggio nella sede della Provincia di Livorno, in piazza del Municipio.

Un tema, quello della sanità, definito dagli organizzatori "caldo" e dai "molteplici risvolti". Un momento di formazione a cui hanno preso parte anche medici e tecnici esperti nel settore della medicina a distanza insieme ai tanti primari dell’Asl Toscana Nord Ovest (Bagnoni, De Maria, Capochiani, Danieli ecc.).

La Nazione/Il Telegrafo online hanno interloquito con gli esperti di T4MED, azienda di Cherasco (Piemonte) specializzata nata nel 2014 con la mission di "connettere persone, tecnologie e processi nell’ambito della telemedicina".

"Sviluppiamo una piattaforma software di telemedicina che permette di fare tele visita, tele assistenza, tele consulto e tele monitoraggio base - dichiara Alessandro Disco, Business and Sales Manager e-Health Care T4MED -. Da un punto di vista hardware, abbiamo una intera suite integrata nella piattaforma di device (totem) con a bordo telecamere di altissima definizione e altoparlanti Hi-Fi che consentono la presa in carico in tempo reale visiva e audio del medico a distanza rispetto al paziente. Disponiamo quindi di software e hardware proprietari in grado di seguire il paziente lungo percorso della sua cronicità, da casa, in Rsa o in ospedale se allettato, nel pieno rispetto delle normative europee e italiane sia sulla privacy sia sul trattamento dei dati".

Vero pioniere e apripista del settore il dottor giusto Viglino, ex primario piemontese in pensione di Nefrologia e Dialisi: "La nostra - ha spiegato - è una piattaforma versatile di tele medicina avanzata. Oggi siamo perfettamente in grado di insegnare ai pazienti a farsi la dialisi a domicilio. Il ‘Sistema di addestramento esperto’, poi grazie a un algoritmo da noi elaborato, è in grado di dire se il paziente ha assorbito le procedure mediche da seguire in autonomia o no. Il sistema è poi applicabile in diversi contesti; dalla Nefrologia, alla neurologia, nutrizione clinica, cardiologia".

E in Toscana? "Sarebbe ideale una implementazione per sperimentazioni a partire da Capraia Isola - ha ipotizzato Enrico Bianchi, noto medico livornese -. Quest’anno Pegaso è stato utilizzato per 10 volte, quando poi in realtà non è servito. Con una tele medicina ben implementata quanti soldi avremmo potuto risparmiare?".

di Francesco Ingardia