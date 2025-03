"Il Giardino del Rispetto, della Cura e della Gentilezza" per coltivare anche i valori

Livorno, 25 marzo 2025 - Nella mattinata di oggi martedì 25 aprile alla Scuola dell'Infanzia paritaria L'Immacolata di Livorno, in via Serafino De Tivoli n.3, si è tenuta la Presentazione del Progetto "Il giardino del Rispetto, della Cura e della Gentilezza".

La F.I.D.A.P.A BPW Italy - sezione di Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno, ha promosso il progetto "il Giardino del Rispetto, della Cura e della Gentilezza" in prosecuzione del tema nazionale della F.I.D.A.P.A la “nuova Carta dei Diritti della Bambina" adottata dal Comune di Livorno (e dai Comuni di Collesalvetti e Rosignano M.mo) nel 2018 per la tutela dei diritti e dei valori della Donna nel rispetto del principio in base al quale ogni bambino/a deve essere aiutato/a e protetto/a fin dalla nascita e formata in modo da crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e doveri contro ogni forma di discriminazione.

Il progetto prevede la consegna da parte di F.I.D.A.P.A alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alla presenza delle loro famiglie, di piantine aromatiche e materiale per la cura del giardino, che rappresenterà appunto "Il giardino del Rispetto, della Cura e della gentilezza", che sarà curato dalle sezioni della Scuola dell'Infanzia durante l'anno.

Le insegnanti e la Coordinatrice pedagogica della Scuola dell'Infanzia hanno colto l'opportunità per collegare la presentazione del progetto di F.I.D.A.P.A alle attività di partecipazione delle famiglie, aspetto da sempre centrale per Il Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione ed in particolare per l'Ufficio Sistema Integrato Infanzia 0/6, fondato appunto sulla centralità della partecipazione attiva, della relazione di fiducia e sulla continuità educativa tra servizi educativi, famiglie e cittadinanza.