Il giornalista Massimo Canino a caccia di “gente straordinariamente normale” / Video

Livorno, 26 giugno 2023 – Massimo Canino da giornalista Mediaset a… esploratore. Espolarotre/navigatore lungo le coste della Toscana, in barca.

“A caccia di storie di gente straordinariamente normale – ci spiega – toccando diciotto porti della nostra regione. Persone che non hanno mai conosciuto la popolarità ma che, in termini di moralità, di attaccamento al lavoro, di solidarietà verso chi ha bisogno, hanno qualcosa da raccontare”.

Il video

Canino raccoglie queste storie in un libro dal titolo “Fronte mare” che uscirà a novembre e il cui provento sarà in parte devoluto alla Fondazione Meyer. Un buon motivo in più per fermarsi in libreria