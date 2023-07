Il governo conferma: “Dieci euro per andare alla Meloria”. Il Pd: “Tassa inutile e controproducente”

Livorno, 27 luglio 2023 – “I dieci euro simbolici che il governo esige per accedere alle secche della Meloria di Livorno sono una tassa inutile e controproducente; dispiace che ancora una volta la destra intervenga a gamba tesa sui territori senza ascoltare le richieste, le esigenze e le perplessità locali”.

È quanto dichiarano, in una nota, i deputati Pd Marco Simiani, capogruppo in Commissione Ambiente ed Emiliano Fossi segretario del Partito Democratico della Toscana, che ieri hanno discusso in commissione una loro interrogazione urgente.

"Avevamo chiesto almeno l'esenzione dei residenti, ma il ministero si è opposto nel silenzio dei parlamentari territoriali di maggioranza. Questa gabella avrà anche ricadute negative di carattere burocratico: le migliaia di richieste, a fronte di un limitato personale amministrativo preposto ad esaminarle, causeranno inevitabili problemi e ritardi nella fruizione dell'area”, hanno concluso i deputati del Pd.