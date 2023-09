Il Gruppo Fratelli Neri acquista a Livorno l'area ex Trw dalla Bpn

Il Gruppo Fratelli Neri ha comprato dalla Banca BPM le aree industriali ex Trw, alla periferia della città. Qui nel dicembre 2014 si consumò l’ultimo atto per lo stabilimento di compenentistica auto del gruppo americano Trw, con la chiusura e il licenziamento dei suoi 550 dipendenti. Dopo quasi dieci anni capannoni e terreni avranno una nuova destinazione.

Con il sindaco Luca Salvetti alla presentazione c’erano il Cavaliere del lavoro Piero Neri, numero uno del Gruppo Fratelli Neri (nonché presidente di Confindustria Livorno-Massa Carrara), Umberto Paoletti, direttore di Confindustria Livorno e il presidente dell’Autorità portuale, Luciano Guerrieri.

Il Gruppo Neri nella trattativa con la BPM ha assunto l’impegno di accollarsi le spese per bonifica delle aree (Sito di interesse regionale). Questo punto fino all’ultimo ha pesato e condizionato la vendita dei 184mila mq. di aree, di cui 55mila di superfici coperte dai capannoni in via Enriques. "E’ il coronamento di un lavoro sulle aree ex Trw – ha detto il sindaco – Il Gruppo Neri, che punta a fare il proprio interesse imprenditoriale, coltiva anche l’interesse di Livorno".

Il presidente Neri ha sottolineato: "Siamo riusciti in questa collaborazione tra pubblico e provato a rimettere nella disponibilità di nuove iniziative una parte del territorio di Livorno inutilizzato da anni che speriamo sia appetibile per lo sviluppo. Livorno vive anche del porto".

Monica Dolciotti