Il Gruppo Fratelli Neri acquista le aree della ex Trw / Video

Liviorno, 25 settembre 2023 – Il Gruppo Fratelli Neri ha acquisito dalla Banca PBM le aree industriali ex Trw, in via Enriques a Livorno, in stato di abbandono dal dicembre 2014 quando la omonima multinazionale americana della componentistica chiuse lo stabilimento licenziando i sui 550 dipendenti. Dopo quasi dieci anni questi terreni avranno un futuro.

La notizia è stata annunciata dal sindaco Luca Salvetti lunedì 25 settembre nella sala cerimonie del Comune.

Il video

Con lui c'erano anche Piero Neri, numero uno del Gruppo Fratelli Neri e Umberto Paoletti, direttore di Confindustria Livorno.

Il Gruppo Neri nella trattativa con la banca, giunta a conclusione mercoledì 20 settembre, ha preso anche l'impegno di assumersi l'onere della bonifica delle aree ex Trw. Un nodo, questo, che fino ad ora non era stato sciolto per la sua onerosità. L'impegno invece del Gruppo Neri sulla bonifica è stato un passaggio cruciale, ma utile anche a spuntare un prezzo più abbordabile.

Soddisfatto il sindaco Salvetti che, a pochi mesi dalla fine del suo primo mandato, può incassare questo risultato di notevole peso per il futuro della città, ormai a corto di spazi per le imprese industriali.

"Il Gruppo che fa capo a Piero Neri _ ha detto il sindaco Salvetti _ ha intenzione, attraverso una manifestazione di interesse, a proporre le aree di via Enriques a tutte le aziende interessate a a insediarsi a Livorno e a contribuire al suo sviluppo economico e occupazionale”.

M. D.