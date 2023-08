Il guinzaglio si rompe e Weiss scappa: “Aiutateci a ritrovarlo”

Livorno, 9 agosto 2023 – Si chiama Weiss e martedì 8 agosto nel tardo pomeriggio, verso le 18,30, è scappato alla sua padrona fra Ardenza e Antignano. Lo stava portando a passeggio con il guinzaglio quando questo improvvisamente si è rotto. Weiss ha cominciato a scappare, si è spaventato e ha fatto perdere le sue tracce.

La padrona lancia un appello attraverso i social e i giornali online livornesi: Weiss è sordo, in caso di avvistamento chiamare i proprietari ai numeri 347.09.47.508 e 389.89.51.569.

Il cane non è aggressivo. L’ultimo avvistamento registrato risale alle 2 della notte scorsa in via Levante.