"Il Lotto Zero resta una priorità per Livorno, il Romito deve essere liberato"

Livorno, 8 giugno 2023 – “Addio Lotto Zero” per Livorno? "Il vecchio progetto di Anas di una ventina di anni fa andrebbe rivisto a aggiornato, ma allo stato attuale è improbabile che si faccia. Non fa parte infatti del piano complessivo per il completamento del Corridoio Tirrenico. Questo perché è disponibile la direttrice alternativa dell’autostrada a Rosignano".

Lo ha detto martedì l’ingegnere Stefano Liani di Anas, che ha partecipato agli stati generali sulla Tirrenica organizzati alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Insomma per Anas "la questione del Lotto Zero riguarda principalmente il Comune di Livorno".

Ma il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani non chiude la porta alla realizzazione di questo by-pass con tunnel, per collegare la Variante Aurelia a quattro corsie che termina al Maroccone con il tratto a quattro corsie dopo Quercianella, superando la strozzatura dell’Aurelia a due corsie lungo il Romito. Giani ha dichiarato all’incontro in Camera di Commercio a Livorno: "Non parlerei di Lotto Zero, bensì di una riunione in cui programmare e progettare la Livorno del 2027-28 nella prospettiva della realizzazione della Darsena Europa che aumenterà il carico dei traffici portuali e delle merci anche su gomma, rendendo necessario rivedere le vie di uscita sia a nord che a sud della città".

Per farlo sempre Giani ha lanciato la proposta di far entrare in questa partita "Toscana Strade, la società che gestirà la Firenze-Pisa-Livorno. Toscana Strade si prevede che si finanzi con il pedaggio dei tir sulla Firenze-Pisa-Livorno nel momento in cui realizzeranno le corsie di emergenza e la terza corsia dove possibile sempre sulla sulla FiPiLi. Il passo successivo potrebbe essere quello di impiegare gli introiti dei pedaggi sulla tratta di Livorno che va modificata".

Intanto il sindaco di Livorno Luca Salvetti, al quale sta particolarmente a cuore il Lotto Zero ha detto la sua: "Per me il Lotto Zero continua a essere un’opera strategica per lo sviluppo di Livorno e infatti è tra le opere che concorrono ai finanziamenti del Pnrr. Il quadro attuale per realizzarlo oggi è però fumoso sia sul fronte dei possibili finanziamenti, sia per quanto riguarda la progettazione e la compatibilità ambientale di un intervento di questa portata".

E ha concluso: "Dobbiamo trovare tuttavia alternative per liberare il Romito fino a Quercianella dai mezzi pesanti. L’unica soluzione oggi è usare l’autostrada, ma occorre un aiuto economiche alle imprese di autotrasporto. Il tratto di autostrada da Collesalvetti a Rosignano è tra i più cari. A questo aggiungerei il balzello di 70 centesimi incomprensibile che si deve pagare al casello di Cecina che colpisce i cittadini livornesi che vanno a sud".

Monica Dolciotti