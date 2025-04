Il Mit nomina Guerrieri commissario a Livorno

Luciano Guerrieri (foto), presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in scadenza di mandato, è stato nominato commissario straordinario della stessa Authority. Il decreto di nomina, si legge in una nota, è stato notificato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che così prende tempo in attesa di scegliere il suo successore presidente per i porti di Livorno, Piombino, Capraia e dell’Isola d’Elba. Nel provvedimento, fanno sapere dall’Adsp, si spiega che la decisione del ministro appare dettata dalla necessità di "assicurare la continuità dell’azione amministrativa ed impedire stasi connesse alla decadenza degli organi ordinari anche in relazione alla sussistenza di investimenti infrastrutturali, strategici per il Paese". Il mandato di Guerrieri - quale presidente - era infatti scaduto il 14 marzo e, da quel momento, era scattato il periodo di proroga pari a 45 giorni, che sarebbe dovuto terminare il prossimo 28 aprile. Come spiegano dal ministero, il commissario esercita i medesimi poteri e le attribuzioni conferiti precedentemente al presidente. Il mandato commissariale non ha scadenza ma, verosimilmente, durerà sino alla nomina del nuovo presidente.