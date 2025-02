Il Padel Taddei raddoppia, nuovo torneo

Il Centro Padel Taddei di Pietrasanta si conferma il centro del padel della Versilia e non solo. Parte domani, infatti, un nuovo torneo di terza categoria, che vedrà raggiungere il circolo quasi 40 coppie, pronte a darsi battaglia. Il “Trofeo Quiriconi Progetti Srl“, con montepremi da 1000 euro, vedrà arrivare tanti giocatori da tutta la Toscana e non solo. Spettacolo assicurato, con partite che promettono di dare spettacolo già dai primi turni. Il Padel Taddei, inoltre, è reduce da un grande torneo, la terza edizione dell’Open Texco Gestioni Immobiliari. La competizione ha visto scendere in campo giocatori di livello internazionale.

"Siamo molto contenti dei nostri tornei - spiega Guido Dimino, coordinatore tecnico del circolo -. Continuaremo ad alzare il livello e proporre competizioni di livello sempre più alto".