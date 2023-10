“Il Parco non ha competenze sul carcere”. Gorgona, Sammuri replica a Petrucci

Livorno, 10 ottobre 2023 – Giampiero Sammuri respinge le accuse del consigliere regionale Petrucci (Fratelli d’Italia): il parco non è responsabile della gestione del carcere di Gorgona (clicca qui per rivedere il servizio precedente)

"L’ultima trovata – afferma il presidente Sammuri – è stata quella di attaccare il parco nazionale dell’Arcipelago e me personalmente su alcune situazioni presenti a Gorgona, dicendo che secondo lui il parco ha fallito. E perché lo dice? 1) Per produrre energia ci sono solo generatori a gasolio che inquinano dal punto di vista acustico ed atmosferico; 2) Il carcere costa troppo; 3) C’è “una discarica a cielo aperto” 4) Chiedo il commissariamento del parco perche “ha fallito”. Vediamo di spiegare un po’ al pubblico che legge le critiche di Petrucci".

"Non ci sono dubbi – dice Sammuri – che i generatori a gasolio, come dice Petrucci, inquinino. Infatti il parco non li utilizza per nessuna delle strutture che gestisce, sede compresa, per le quali ha lavorato per ottimizzarne l’efficientamento energetico e il ricorso massimo alle energie rinnovabili. Lo stesso complesso sistema di videosorveglianza, costituito da oltre 80 telecamere, ripetitori etc. è totalmente alimentato da pannelli fotovoltaici. Ovviamente i generatori di Gorgona sono li da prima che esistesse il parco e chi può dismetterli e sostituirli con fonti rinnovabili è il proprietario, in questo caso il ministero della giustizia dipartimento per l’amministrazione penitenziaria. 2) Veramente curioso che quest’appunto venga rivolto al parco. Personalmente non ho la minima idea di quanto costi la gestione del carcere di Gorgona e se sia poco, giusto o troppo, ma in ogni caso non potrei fare nulla per modificare la situazione. 3) Se ci sono rifiuti da smaltire non è una competenza del parco. 4) Petrucci chiede il commissariamento del parco perché secondo lui è gestito male? In 32 anni di legge 394/91 non c’è stato nessun parco commissariato perché qualcuno pensava che fosse gestito male, credo che se bastasse questo qualunque ente pubblico potrebbe esserlo.In definitiva, Petrucci mi invita ad andare insieme a lui a Gorgona? Molto volentieri, così, se, mentre andiamo, gli faccio una panoramica veloce delle competenze dei parchi nazionali, in fondo non è difficile, la legge di riferimento è una sola e penso che l’ora di navigazione sia più che sufficiente".