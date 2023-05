Il pg della Cassazione: “Annullare la sentenza di assoluzione dell’infermiera Fausta Bonino”

Firenze, 4 maggio 2023 – Il pg della Cassazione ha chiesto di annullare la sentenza di assoluzione emessa dalla corte d'appello di Firenze il 22 gennaio 2022 nei confronti di Fausta Bonino, l'infermiera oggi 59enne accusata dell'omicidio volontario di una decina di pazienti ricoverati all'ospedale di Piombino, dove l'imputata lavorava.

In primo grado la donna era stata condannata all'ergastolo. I fatti contestati risalgono al 2014 e al 2015. Bonino, che fu anche arrestata nel 2016, è accusata di aver provocato la morte dei pazienti tramite somministrazioni di eparina.

La corte d'appello l'ha assolta "per non aver commesso il fatto” dall'accusa di omicidio, infliggendole una anno e mezzo per ricettazione, dopo che nella sua casa erano stati trovati alcuni medicinali. In primo grado invece era stata ritenuta colpevole per quattro dei dieci decessi in corsia contestati.