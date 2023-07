Il Piano operativo, il Pd e la sinistra: "Difficile costruire alleanze con questi presupposti"

Livorno, 20 luglio 2023 – “Noi del Pd trattati dalle opposizioni non da avversari, ma da nemici".

Questa la linea del gruppo Pd anche la gruppo ’Casa Livorno’ che fa parte della maggioranza. Fenzi, Tomei, Simoni, Leone, Pacini, Cecchi hanno risposto alle intemerate delle opposizioni rispetto ai lavori dell’assemblea di sette giorni fa culminati con l’adozione del Piano operativo e strutturale.

Ma le opposizioni tout court? Macché, quelle alla sinistra del Pd. "Soprattutto 5stelle, Buongiorno e Potere al Popolo", dice il capogruppo Paolo Fenzi. I consiglieri dem serrano i ranghi e replicano alle accuse subite ripercorrendo i "tentativi di confronto e dialogo su Po e Ps fatti tra novembre 2022, aprile e giugno 2023". "BL accusa chi governa di mancato dialogo", chi parla di "appiattimento sulle posizioni della destra" quando si è discusso di conflitto di interesse, memori delle "brutte allusioni sollevate dai 5S e chi "come la consigliera Trotta (Pap) sostiene che questa maggioranza non conosca quel che vota" talmente "succubi" della assessora Viviani.

Ancora. A valanga, Fenzi prosegue: "I 5S parlano di stile, "o si ha o si invidia". Noi non l’abbiamo, ma sicuramente non invidiamo il loro". Tomei tuona: "Atti e numeri alla mano - dice -, le opposizioni, destra, sinistra e 5S, hanno deciso di non dare un contributo alla città. Con premeditazione, non hanno voluto partecipare alla costruzione del futuro urbanistico della città. E di questa scelta se ne devono assumere la responsabilità. Una cosa è certa: hanno sbagliato strategia. Hanno iniziato a far campagna elettorale nel momento sbagliato".

Come un fiume in piena, Tomei cala l’asso: "Le opposizioni in modo sprezzante sono arrivate a trattarci da nemici". Di "dita contro" la consigliera Simoni di Casa Livorno non ne "punta. Non è nel mio stile", spiega. "Se però c’è chi sostiene di "non aver avuto il tempo di discutere" ricordo le la consigliera Trotta non ha partecipato a nessuna seduta dei lavori della Quarta Commissione". "Per BL si è visto solo Panciatici, qualche volta", aggiunge. Sorge allora una domanda: stroncata quindi prima del nascere l’idea di una sinistra unita? "Mi sembra si sia toccato un punto di difficilissimo ritorno, alla luce di un asse ormai consolidato 5S-Pap-BL", constata Fenzi, che aggiunge: "Quelli che hanno tranciato in modo devastante le regole del gioco e i rapporti istituzionali sono più quelli alla nostra sinistra che alla nostra destra". "Io con BL non ci parlo", rincara Simoni.

Tomei, invece, il problema delle alleanze non se lo pone: "Non dobbiamo guardare alla sinistra del Pd ma ai suoi elettori" . La Leone si contro-interroga: "E’ la sinistra che forse si rifiuta di dialogare col Pd? Perchè noi rimaniamo ben disposti ad individuare 7-8 punti programmatici al fine di sedersi a un tavolo comune". L’ultima parola se la prende Fenzi: "Le alleanze si fanno sui temi, ma se si continua a parlare di consiglieri comunali succubi e di essere tornati all’era dei Dogi non se ne esce".

Francesco Ingardia