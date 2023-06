Il Piccolo Birrificio Clandestino compie 13 anni: tre giorni di festa con visite guidate e degustazioni

Livorno, 29 giugno 2023 – Venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio a Livorno appuntamento con la festa di compleanno (la numero 13) del Pbc-Piccolo Birrificio Clandestino di Livorno.

Attività negli spazi, sia interni sia esterni, di via Domenico Cimarosa 37/39. Tap-room e impianto di produzione.

L’iniziativa vedrà, tra altre, la collaborazione anche del gruppo di degustazione Puro malto, con momenti di assaggio guidato, al termine delle visite allo stabilimento previste in ciascuna delle tre giorante.

Piccolo Birrificio Clandestino: cura meticolosa nella preparazione

Venerdì (ore 18-02), sabato (18-02) e domenica (18-02) la sede del Pbc diventerà un maxi-pub a porte aperte, dove saranno attivi banchi di spillatura, con in mescita di oltre 35 birre a rotazione, tra quelle del “Clandestino” e quelle di altri 8 marchi artigianali italiani: BALADIN (Piemonte); BUSA DEI BRIGANTI (Veneto); CA’ DEL BRADO (Emllia Romagna); IL FORTE (Toscana); RITUAL LAB, EAST SIDE e REBEL’S (Lazio); OPPERBACCO (Abruzzo); OKOREI (Campania).

A integrare le bevute, una ricca offerta di ristoro di qualità nella proposta di quattro cucine livornesi: quella della PBC TAP-ROOM, quella del PBC-PUB CENTRO CITTÀ (via Solferino), quella della PIZZERIA DA DAVID (via Calzabigi), quella de L’ANGOLO DELLA CARNE (via di Montenero). In sottofondo, per tutti i tre giorni, musica dal vivo e dj set.

Inoltre, divertimento puro con gare di biliardino, beer-pong e corn-hole.

Ingresso gratuito all’area di svolgimento della festa.

Piccolo Birrificio Clandestino

Per effettuare gli assaggi delle birre si ritireranno appositi gettoni (1 gettone = 1 Euro); un bicchiere (30 cl) avrà un costo variabile in funzione della diversa tipologia.

Per spuntini e piatti pagamento ai banchi di servizio, sempre con gettoni in rapporto al costo dei prodotti.

Tre visite guidate all’impianto venerdì, sabato e domenica sempre alle ore 19. Al termine un assaggio guidato di due prodotti del Birrificio clandestino.

Quota di partecipazione 10 euro. Prenotazione non obbligatoria, ma consigliata, allo 0586-854439.