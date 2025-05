Il plauso del prefetto. Dionisi

L’operazione ’Drago’ dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, che ha permesso di sgominare la banda dei sardi, che ha rapinato i 2 portavalori il 28 marzo in piano giorno, è stata elogiata dal Procuratore Capo di Livorno "perché in meno di due mesi hanno assicurato alla Giustizia questi criminali, dimostrando che lo Stato c’è a salvalvaguardia della legalità e delle comunità". Ma anche il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi ha speso parole lusinghiere: "Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, in particolare al Comando Provinciale di Livorno e al suo Comandante, Colonnello Piercarmine Sica, per il lavoro straordinario svolto e per le indagini condotte con altissimo livello di competenza e dedizione, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica". E ha ringraziato poi "tutte le Forze di Polizia che stanno definendo il piano operativo di prevenzione delle rapine ai portavalori, che sarà presto attuato. Tra le misure allo studio c’è anche l’impiego dei droni da parte delle Forze di Polizia". "Un sentito ringraziamento va a chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità" lo ha scritto sul suo profilo Facebook il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La onorevole Chiara Tenerini di Forza Italia ha scritto a sua volta: "La nostra provincia può contare su forze dell’ordine di altissimo livello. A loro va la riconoscenza de i cittadini per questo successo dello Stato contro la criminalità organizzata". Manfredi Potenti, senatore della Lega e membro della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, ha commentato: "Oggi sapere dell’arresto di 11 persone coinvolte nella rapina grazie ai Carabinieri di Livorno, ci conforta e inorgoglisce".