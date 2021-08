E’ una delle cale più gettonate dagli amanti della tintarella quella sotto il ponte di Calignaia. Ieri però a causa della caduta di intonaci e parti del copriferro dal ponte, la spiaggetta sottostante è stata dichiarata parzialmente impraticabile ed è stata transennata. La segnalazione ai vigili del fuoco e Anas è partita dal personale della protezione civile impegnato in un controllo sullo stato del ponte. Un’iniziativa presa dopo la caduta di detriti a fine luglio dal...

E’ una delle cale più gettonate dagli amanti della tintarella quella sotto il ponte di Calignaia. Ieri però a causa della caduta di intonaci e parti del copriferro dal ponte, la spiaggetta sottostante è stata dichiarata parzialmente impraticabile ed è stata transennata. La segnalazione ai vigili del fuoco e Anas è partita dal personale della protezione civile impegnato in un controllo sullo stato del ponte. Un’iniziativa presa dopo la caduta di detriti a fine luglio dal cavalcavia del Maroccone all’uscita più a sud della variante che immette sulla statale Aurelia prima del camping Miramare. I vigili del fuoco intervennero per un controllo insieme alla protezione civile comunale. Anas ha poi provveduto con i lavori di messa in sicurezza. Così l’Ufficio di Protezione Civile e Demanio del Comune ha disposto un sopralluogo sulla spiaggia di Calignaia. Visti i distacchi dei materiali di rivestimento è stato disposto il transennamento parziale della spiaggia ed è stata interdetta la discesa a mare lato nord. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Anas per le operazioni di sua competenza e i vigili del fuoco che hanno verificato tramite gli operatori della squadra SAF (Speleo, Alpino, Fluviale) le condizioni dell’arcata.

I vigili del fuoco sospesi nel vuoto hanno provveduto al distacco controllato delle parti di intonaco e del copriferro pericolanti. Tutta questa operazione è stata effettuata con il supporto della pattuglia della municipale per la gestione della viabilità. Sul ponte di Calignaia erano già stati fatti nel 2015 interventi di manutenzione perché si era verificato il distacco di parti del copriferro. Sia il ponte di Calignaia che quello di Calafuria furono sottoposti a minuziosi controlli nell’estate 2018 quanto in tutta Italia scattò l’allarme su ponti e viadotti dopo il tragico crollo del ponte di Genova. Nell’agosto 2019 cavi elettrici caddero invece dal ponte di Calafuria. Anche un quella circostanza la spiaggia sottostante fu parzialmente interdetta e fu modificato l’accesso alla scogliera. Poi furono eseguiti i lavori di messa in sicurezza da parte di Anas. La collocazione dei ponti di Calignaia e Calafuria a ridosso del mare li rende soggetti ad una usura maggiore. Salsedine, vento e intemperie esercitano un’azione di deterioramento più precoce dei rivestimenti che rende necessari controlli e manutenzioni più frequenti.

Monica Dolciotti