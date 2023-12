Il pupazzo creato da Paoli ispirato al sindaco Salvetti

Livorno, 27 dicembre 2023 – Chissà se sarà il nuovo trend per la campagna elettorale delle amministrative 2024, o un modo più contemporaneo per emulare i maestri dei presepi di Napoli, che dedicano le loro statuette anche ai personaggi della politica? Una cosa è certa: sui social è già Salvetti-Pop Toy mania.

Gianmarco Paoli ha infatti dedicato un pupazzetto pop niente meno che al sindaco di Livorno Luca Salvetti, con tanto di abito da cerimonia grigio con fascia tricolore.

Per chi non lo sapesse, i Funko Pop sono riproduzioni in miniatura, o action figures, realizzate in materiali plastici pvc dei protagonisti delle serie tv, cartoni, film di maggior successo, che appunto, una volta raggiunta una certa notorietà vengono giudicati meritevoli di un’apposita collezione da parte della ormai celeberrima azienda Funko Pop.

Il fantasioso Gianmarco Paoli ha dedicato le sue opere in miniatura anche ad altri noti personaggi di Livorno: il regista Paolo Virzì, il cantautore Bobo Rondelli e il calciatore amaranto Igor Protti.

Insomma Il sindaco Luca Salvetti è in ottima compagnia.

Contattato di persona il sindaco divertito e lusingato per questa divertente trovata si è detto "onorato di avere ispirato il Pop giocattolo".

Chissà se diventerà un oggetto iconico per i suoi sostenitori nella prossima campagna elettorale. Magari, per non essere da meno, anche i suoi competitor nella sfida per la poltrona di sindaco potrebbero ambire ad avere il loro Pop Toy?

Sarebbe certo un modo divertente per far conoscere i candidati e per avvicinarli di più ai giovani elettori. La sfida è lanciata, a questo punto...

di Monica Dolciotti