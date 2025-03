Il rigassificatore Olt resterà operativo fino a tutto il 2024

Il rigassificazione Fsru Toscana, ormeggiato a circa 22 chilometri al largo delle coste tra Livorno e Pisa, "sarà operativo fino alla fine del 2044, a seguito dell’estensione della vita utile del terminale". Lo fa sapere l’Olt Offshore Lng Toscana, in occasione della pubblicazione della capacità continuativa disponibile per il conferimento annuale e pluriennale con manifestazione di interesse. "Nel 2024, durante la permanenza del terminale in cantiere per effettuare l’intervento di manutenzione straordinaria, Olt ha realizzato anche una serie di interventi finalizzati ad estendere la vita utile del terminale Fsru Toscana - si spiega in una nota - al termine dei quali il registro italiano navale ha rilasciato la dichiarazione attestante l’estensione della vita utile del terminale per ulteriori 20 anni, garantendo operatività e affidabilità fino al 2044".