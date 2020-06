Il rilancio di Suvereto: estate nel Borgo tra musica, libri e buon vino

Estate nel Borgo: Suvereto non rinuncia al cartellone estivo e, nel rispetto delle regole sul distanziamento, organizza un ricco calendario di appuntamenti che vano dal cinema, alla musica alle degustazioni di vino, alle presentazioni di libri e visite guidate sui sentieri e nel centro storico. "La tranquillità e lo spazio sono le nostre risorse da sempre" spiega il sindaco Jessica Pasquini che, insieme al vicesindaco...

Estate nel Borgo: Suvereto non rinuncia al cartellone estivo e, nel rispetto delle regole sul distanziamento, organizza un ricco calendario di appuntamenti che vano dal cinema, alla musica alle degustazioni di vino, alle presentazioni di libri e visite guidate sui sentieri e nel centro storico. "La tranquillità e lo spazio sono le nostre risorse da sempre" spiega il sindaco Jessica Pasquini che, insieme al vicesindaco Caterina Magnani e alla responsabile dell’uficio cultura e turismo Martina Pietrelli, ha presentato le iniziative. Suvereto è anche uno dei pochi Comuni covid free, cioè che non ha mai avuto casi di coronavirus. La novità di quest’anno è il Cinema nel Borgo di cui tre di film per bambini. L’appuntamento sarà ogni giovedì a partire dal 16 luglio alle 21. 30. Film di esordio il 16 luglio per i più piccoli Mio fratello rincorre i dinosauri, Confermato Inchiostro, la rassegna di autori e libri che apre il calendario il 3 luglio. Una serata sarà dedicata al bicentenario della morte di Elisa Bonaparte, il 7 agosto nella cornice della Rocca Aldobrandesca, da quest’anno in gestione alla Parchi Val di Cornia. Infine, sbarca a Suvereto Covergreen, l’associazione che propone da qualche anno eventi di cultuta musicale. Il 31 luglio in piazza d’Annunzio la celebrazione di Italia- Germania 4-3. La partita del secolo, una serata in cui, attraverso il ricordo della memorabile sfida calcistica del 1970, sarà ripercorsa la cultura musicale degli anni ’70. C’è poi "Scoprire Suvereto", con visite guidate nel borgo ogni mercoledì alle 18 a luglio, agosto e settembre e passeggiate con guida ambientale dei sentieri ogni lunedì mattina a luglio e agosto. Calici di stelle, rivisitato in un format diffuso che coinvolgerà sia le cantine che le attività di ristorazione dal 6 al 16 agosto, Un format simile sarà proposto anche per le serate dedicate al vermentino previste per il 24, 25 e 26 luglio. Per il secondo anno consecutivo Suvereto aderisce al circuito del GreyCat il festival jazz della Toscana, ospitando il 26 luglio la serata di apertura del festival con Nico Gori Trio Jazz e il 14 agosto il concerto di Danilo Rea, solo piano.