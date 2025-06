Il SerD di Livorno contro l’azzardo: il 26 giugno lo “Slot Mob” al Circolo Arci Collinaia

Livorno, 24 giugno 2025 - Giovedì 26 giugno alle ore 18 il Circolo Arci di Collinaia (via Grotta delle Fate 114) ospiterà lo “Slot Mob”, un evento di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo promosso nell’ambito della campagna nazionale in programma dal 21 al 28 giugno in tutta Italia. L’iniziativa vede tra i protagonisti il Servizio Dipendenze (SerD) di Livorno, impegnato da anni nel contrasto all’azzardopatia sul territorio. L’evento, patrocinato dal Comune di Livorno e sostenuto da numerose realtà del terzo settore, punta a promuovere una cultura del gioco sano, contrastare l’illusione dell’arricchimento facile e offrire alternative sociali e relazionali che rafforzino il tessuto comunitario. A Livorno, lo Slot Mob si inserisce nel progetto regionale “Vinciamo insieme contro l’azzardo: 1, 2, 3 fate il nostro gioco”, coordinato dalla Regione Toscana e realizzato con il contributo di diversi partner tra cui il SerD dell’Azienda USL Toscana nord ovest, la Cooperativa San Benedetto, il CEIS Livorno e l’associazione Il Sestante Solidarietà. Il programma della serata prevede una prima parte dedicata agli interventi istituzionali e tecnici: prenderanno la parola Andrea Raspanti, assessore al sociale del Comune di Livorno; Simona Bianchi, psicologa del SerD e referente per il Disturbo da Gioco d’Azzardo; Cristina Grieco, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Livorno; Pierangelo Tessieri (Umanità Nuova Toscana), Daniela Tarquini (Cooperativa San Benedetto), Massimiliano Faraoni (Simurg) e Giancarlo Penso, presidente del circolo Arci Collinaia. Seguirà un momento conviviale e, alle ore 20.45, andrà in scena un monologo teatrale dell’attore Fabio Granchi, pensato per coinvolgere il pubblico in modo emotivo e riflessivo sul tema del gioco d’azzardo patologico. «Il gioco d’azzardo è stato per lungo tempo un problema sottovalutato – spiega Simona Bianchi – ma oggi, grazie anche a iniziative come Slot Mob, sta emergendo in tutta la sua gravità. L’obiettivo è creare consapevolezza, rompere il silenzio e proporre soluzioni alternative che promuovano relazioni sane e comunità più forti». La Toscana è stata tra le prime Regioni a dotarsi di una legge sul contrasto al gioco patologico e offre un numero verde gratuito (800 88 15 15), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, a supporto di giocatori problematici e dei loro familiari.