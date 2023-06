"Il servizio ti piace?": indagine dell’Aamps

Livorno, 27 giugno 2023 – Sarà un’agenzia specializzata a telefonare, a campione, ai cittadini livornesi per un’indagine di gradimento commissionata da Aamps. Attenzione, specifica l’azienda, eventuali richieste di contatti diretti non saranno riconducibili a questa attività.

Si tratta di un’operazione che ha una cadenza annuale e serve all’azienda per cogliere le valutazioni e i desiderata dell’utenza sull’operato quotidianamente espresso.

Ecco quindi che alcuni cittadini riceveranno la telefonata in questione e potranno dare la disponibilità a rispondere brevemente ad una serie di domande sui temi della raccolta differenziata porta a porta, delle isole ecologiche mobili, dei centri di raccolta, sul ritiro degli ingombranti a domicilio, dello spazzamento stradale e sui canali di contatto e gestione dei reclami. Più nello specifico gli operatori della società incaricata di esplorare le valutazioni contatteranno per circa un mese un campione di cittadini adulti, suddivisi per fasce di età, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30, e il sabato dalle 10 alle 16. I dati che verranno raccolti dalla indagine di customer satisfaction saranno gestiti in maniera aggregata e registrati in forma totalmente anonima. Gli esiti verranno confrontati con i risultati della precedente indagine realizzata nel 2022 e resi pubblici attraverso i canali web (www.aamps.livorno.it) e social (facebook).

Trattandosi esclusivamente di un’attività telefonica si precisa che qualunque richiesta di contatto diretto, appuntamento o intervista presso il domicilio non sarà riconducibile all’Azienda. Per informazioni, chiarimenti ed eventuali conferme chiamare il numero verde 800-031-266.