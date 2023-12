Il sindacato Usb: “Rinnovati gli ammortizzatori sociali per tutto il 2024 alla Jsw di Piombino”

Piombino (Livorno), 20 dicembre 2023 – Il sindacato di base Usb rende noto che è stato «confermato il rinnovo degli ammortizzatori sociali per tutto il 2024, dopo l'esame congiunto tra Ministero del lavoro, Regione, azienda e organizzazioni sindacali» per i lavoratori dell'acciaieria Jsw Steel di Piombino ( Livorno), sottolineando che «l'accordo sarà in vigore per 12 mesi, saranno utilizzate le risorse residue della Regione Toscana per finanziare i primi mesi nell'attesa che escano i decreti attuativi previsti dalla legge di bilancio per le aree di crisi complessa».

Il ministero, aggiunge Usb, convocherà le organizzazioni sindacali per la firma dell'accordo a gennaio 2024 e la Regione Toscana ha convocato per il 3 gennaio 2024 il tavolo per le Politiche Attive«. Per Usb, »oltre ad aver garantito il rinnovo degli ammortizzatori sociali, è quanto mai fondamentale mettere in calendario una serie di incontri al ministero per entrare nel merito dei piani industriali di Metinvest e Jsw«. »È evidente - conclude la stessa nota - che la partita occupazionale è fondamentale e dovrà essere gestita tutelando i lavoratori e le lavoratrici; ribadiamo con forza che per noi anche la questione dell'ambiente è essenziale per la città di Piombino, per questo i due percorsi vanno affrontati in modo unitario coinvolgendo tutti i soggetti presenti nel territorio«.