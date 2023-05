Il sindacato Usb tappezza la città di striscioni: “Sciopero generale il 26 maggio”

Livorno, 1 maggio 2023 – ll sindacato Usb ha tappezzato con gli striscioni la città, in particolare la Fortezza Nuova e la spalletta del Fosso Reale, per annunciare “abbassare le armi, alzare i salari, il 26 maggio come in Francia sciopero generale”.

Nella giornata dedicata alla Festa del lavoro è intanto uno spunto di riflessione per tutti.