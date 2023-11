Il sindaco: “A Livorno il maltempo ha causato danni per un milione di euro”

Livorno, 7 novembre 2023 – Ammonterebbe a circa un milione di euro, secondo il sindaco Luca Salvetti, la stima dei danni provocati dall’ultima ondata di maltempo a Livorno.

Il sindaco ha diffuso la stima durante un sopralluogo effettuato con i tecnici alla Terrazza Mascagni, una delle aree più colpite. “Settecentomila euro di danni per le opere murarie – ha detto – poi 250mila euro per il ripristino del verde legato alle quattro “allerta” arancioni e al vento, inoltre circa 50mila euro per la parte impiantistica e le strade”.

Il sindaco (video)

Poi c’è un aspetto confortante: nessun danno al nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Per quanto concerne i danni subìti dai privati, il sindaco ha specificato che la quantificazione è ancora in atto. Si parla di “Collinaia e Magrignano – ha aggiunto Salvetti – ma anche i privati che sono sul lungomare, l’Acquario, i moletti, fino ad arrivare a Chioma. In media 20-30mila euro a stabilimento, a location”.