Il sindaco: “Non ammetto atteggiamenti antidemocratici”

Livorno, 11 maggio 2023 – Il sindaco di Livorno Luca Salvetti interviene dopo la bagarre scoppiata ieri in consiglio comunale durante il dibattito sul progetto della “cittadella dello sport” alla Scopaia.

Come sentirete dal documento filmato del nostro Novi, Salvetti dice che alcune persone – una in particolare – “hanno impedito che l’assessora Viviani svolgesse il suo intervento”. Il sindaco si è poi soffermato anche su altri aspetti che rimandiamo al video, concludendo che sta valutando se sussistono gli estremi per una querela nei confronti della persona che ha rilasciato pesanti affermazioni ieri.

“Di fronte a chi dice che il sindaco ha interessi personali nella realizzazione di un impianto sportivo necessario alla cittadinanza, davanti a una seduta del consiglio comunale, un sindaco non può non querelare questa persona per diffamazione”. Ha detto anche questo Salvetti.

Il cittadino nei confronti del quale il sindaco annuncia querela gli aveva detto: “Ci devi mettere la faccia e dire che hai degli interessi personali in quella zona”.

In discussione c'erano alcune mozioni sul progetto di costruzione di una palestra decisa dalla giunta su un terreno incolto in via San Marino che, come ha sottolineato il sindaco, metterebbe a disposizione della cittadinanza di migliaia di sportivi e di 500 bambini della scuola di Villa Corridi un nuovo impianto sportivo coperto, una palestra, con un parco esterno con alberature e verde che sarà di libera fruizione per tutti.