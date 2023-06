Il sindaco: "Risorse aggiuntive per 26 milioni di euro, questi soldi li spenderemo tutti" / Video e foto

Livorno, 11 giugno 2023 – Quattro anni sono volati per il sindaco Luca Salvetti e la sua giunta, schierata ieri agli Hangar Creativi quasi al completo (mancava l’assessore alla cultura Simone Lenzi). È stata questa l’occasione per fare il bilancio del quarto anno di lavoro. Con l’immancabile brochure, fresca della stamperia comunale, Salvetti ha snocciolato i risultati del quarto anno.

Per la sicurezza urbana ha ricordato il lavoro fatto per "aumentare le forze e i mezzi della polizia municipale, la collaborazione interforze per contrastare la mi criminalità, il numero di arresti e denunce nei confronti di chi delinque grazie anche al supporto del sistema di video sorveglianza potenziato". Ha aggiunto: "Abbiamo rilevato la mitigazione dei problemi legati alla movida" per la quale il 21 giugno 2022 è stato siglato in Prefettura un protocollo.

Tra gli obiettivi che la giunta Salvetti si è data, c’è quello di trasformare Livorno in una città senza barriere architettoniche. "Gli interventi di abbattimento delle barriere – ha riferito il sindaco – sono stati condivisi con la Consulta della Disabilità e il Garante delle persone con disabilità. Da maggio sono iniziati una serie di interventi da attuarsi entro il 2024". Sul fronte dei servizi sanitari, Salvetti ha portato in dote "il completamento degli atti di competenza del Comune per il nuovo ospedale, la spinta per la realizzazione delle case di comunità, difendere alcuni servizi dal piano di razionalizzazione (tagli, ndr) della Regione, perché Livorno non può permettersi di perderne altri".

L’inceneritore

Vista l’occasione abbiamo chiesto al sindaco di pronunciarsi sull’inceneritore e le politiche ambientali. "Per l’inceneritore l’amministrazione manterrà l’equidistanza – ha scandito Salvetti – tra le istanze ambientaliste e quelle a salvaguardia dei posti di lavoro. Stiamo in mezzo con serietà avendo chiaro che il tvr va spento, anche perché fonte di emissioni preoccupati".

Per le politiche ambientali il sindaco ha risposto: "Il Comune ha espresso parere negativo sulla discarica del Limoncino, per l’impianto Ireos (pochi giorni fa dopo il parere della Azienda Usl, che pur non contraria ne ha suggerito la delocalizzazione, ndr). È stata avviata la campagna di monitoraggio dei fumi delle navi ferme in porto con centraline Arpat".

Edilizia popolare

Su edilizia popolare (ricostruzione a Shangai del blocco Chiccaia) e occupazione abusiva di alloggi erp, l’assessore al sociale Andrea Raspanti ha detto: "Dal 2019 ad oggi dei 300 alloggi pubblici occupati senza diritto, ne restano 60". L’assessore Gianfranco Simoncini sull’isolato Chiccaia, al palo per l’aumento dei costi delle materie prime, ha garantito: "Abbiamo l’assicurazione della Presidenza del Consiglio sui finanziamenti. Casalp sta già valutando le offerte e l’ultimazione dei primi due blocchi su quattro previsti, sarà entro il 2024".

Già che c’era Simoncini ha annunciato: "Il nuovo mercato ortofrutticolo, dopo la decisione di spostarlo da Salviano a Porta a Terra, sarà finito entro il 31 dicembre2024".

