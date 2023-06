Il sogno spezzato di Gianmarco Fenzi, ancora da chiarire le cause della morte del cameriere livornese a Tenerife

Livorno, 27 giugno 2023 – Una morte avvolta nel mistero, quella di Gianmarco Fenzi, 29 anni, livornese, trovato privo di vita su una spiaggia di Puerto Colon, nella costa di Adeje, a Tenerife, isole Canarie. Il corpo, dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato trovato abbandonato in riva al mare in circostanze del tutto da chiarire una settimana fa, o poco più, nonostante la famiglia del ragazzo sia venuta a conoscenza della tragica notizia solo giorni dopo il ritrovamento.

E’ proprio questa circostanza l’elemento della vicenda che lascia maggiormente attoniti e che genera inevitabilmente una miriade di interrogativi.

Ma c’è di più. Dalle prime ricostruzione sembrerebbe che la famiglia non sia entrata a conoscenza della scomparsa di Gianmarco da fonti ufficiali spagnole, bensì tramite un rimpallo di post via social prima e “voci“ esterne e insistenti dopo.

A quel punto la conferma è arrivata dalle autorità locali, ma solo su impulso e stimolo della famiglia Fenzi. In particolare del padre, Carlo.

Tanti, troppi gli interrogativi che necessitano risposte sulle sorti del 29enne livornese. In primis, qual è stata la causa della morte? Ci sono segni di violenza sul corpo? Luogo del ritrovamento e luogo della morte coincidono? Gianmarco è morto per un malore o altro? Ma, soprattutto, perché la famiglia è stata informata con simile ritardo?

Chiaramente spetterà alle autorità competenti ricostruire con esattezza cos’è accaduto al giovane. Sarà di aiuto l’esame autoptico (ancora da disporre) sulla salma: servirà a chiarire in primo luogo giorno e causa del decesso. Quel poco che sappiamo è che in Spagna, tra le Baleari e le Canarie, Gianmarco aveva trovato una seconda casa, oltre alla “sua“ Livorno, grazie a un lavoro nel settore della ristorazione. Il ragazzo infatti si era inizialmente stabilito a Ciutadella de Menorca (Baleari) per aprire con il padre Carlo un ristorante toscano, il “Don Carlos tuscan cuisine“, chiamato in questo modo evidentemente in suo onore.

Un’attività professionale da ristoratori, quella di padre e figlio, durata soltanto una manciata di mesi, fino alla chiusura del locale. A quel punto Carlo Fenzi fa ritorno in Italia e il figlio Gianmarco decide di ripartire come cameriere, sempre in Spagna, ora a Santa Cruz de Tenerife, facendosi assumere dal ristorante italiano “La Piazzetta del Mar“ "fino a ottobre 2022", ci ha raccontato uno dei dipendenti. "Gianmarco era un ragazzo ordinario, tranquillo e preciso sul lavoro. Andava d’accordo con tutti. Poi da ottobre non abbiamo più avuto alcuna notizia di lui".

Degli ultimi nove mesi di vita trascorsi da Gianmarco a Tenerife si fa fatica a conoscere dettagli ulteriori. Un mistero, tragico, per l’appunto. Nel frattempo, il padre Carlo era atteso nella serata di ieri sull’isola, dopo aver preso il primo volo disponibile in seguito alla conferma della morte del figlio - con grave ritardo - alla ricerca di risposte. Le stesse risposte che nel frattempo stanno provando a dare sulla vicenda gli inquirenti spagnoli.

Francesco Ingardia