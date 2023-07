Il superyacht Kaos della miliardaria americana Nancy Walton si rifugia nella baia di Naregno dopo la tempesta notturna

Naregno (Capoliveri, Isola d’Elba, Livorno), 26 luglio 2023 – Dopo essere stato vandalizzato e imbrattato di vernice nel porto di Ibiza dai membri di Futuro Vegetal, che esibivano la scritta "tu consumi - gli altri soffrono", il superyacht “Kaos” della miliardaria Nancy Walton è arrivato all'isola d'Elba.

Nancy è la figlia di Bud Walton, il fratello e socio in affari di Sam Walton, fondatore nel1962 di WalMart, la catena di supermercati leader mondiale nel settore della grande distribuzione.

La famiglia Walton, al pari di altre dinastie come la famiglia Rockefeller, è una delle famiglie più ricche del mondo.

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, l'imbarcazione lunga 110 metri che si sviluppa su sei ponti e ha un valore di 275 milioni, si è rifugiata nella baia di Naregno, Capoliveri, a causa del forte vento.

"Una notte terribile per il vento”

Ecco il racconto del fotografo Gian Carlo Diversi che si trovava nella baia e l'ha immortalata: "Tra le 3 e le 4 del mattino le intense e violente raffiche di vento da nord-ovest mi hanno costretto a ripararmi più volte al chiuso per paura che mi arrivasse qualcosa sulla testa. Volava di tutto, con rumori terrificanti causati dalla pressione delle raffiche sui tetti e sulle superfici varie. Per fortuna è durata solo una mezz'ora. Qui nel golfo di Mola c'era un via vai di decine di imbarcazioni che tentavano di gestire le forti raffiche, sembrava l'America's cup notturna. C'era il mondo tra yacht, mega yacht e imbarcazioni di vario genere."

Realizzato nei Paesi Bassi, batte bandiera jamaicana. A bordo, oltre all’elicottero che puó essere adoperato per il rifornimento nel corso delle lunghe traversate, dispone anche di un ospedale per le cure del personale di bordo. Costruito come Jubilee per lo sceicco Khalifa bin Hamad Al-Thani, ex emiro del Qatar, morto nel 2016 all’età di 84 anni, Kaos ha conservato il suo profilo regale e, oltre alla piscina, ha ancora adesso al suo interno un hamman e un bagno turco. Quattro cabine VIP sono situate sul bridge deck, mentre altre 10 suite si trovano sul main deck. Per l’armatore c’é invece un intero ponte a suo uso esclusivo da cui può godere di magnifiche viste sul mare. Kaos può accogliere 31 ospiti e 45 membri dell’equipaggio. Dopo la morte del suo proprietario è stato venduto nell’ottobre 2018 per 275 milioni di euro.

di Valerie Pizzera