Il tribunale arriva sotto casa Apre lo sportello di prossimità Si trova al palazzo comunale

Inaugurato al Palazzo Comunale, lo Sportello di Prossimità è un punto di contatto e accesso al “Sistema Giustizia”, una sorta di “Tribunale sotto casa” presso il quale chiunque potrà ricevere assistenza o accedere alle pratiche della cosiddetta “Volontaria giurisdizione”, avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica,come tutela, tutela ai minori o amministrazioni di sostegno,che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

Gli Uffici di Prossimità rientrano nel progetto pilota voluto dal Ministero della Giustizia e quello inaugurato ieri a Rosignano, nato grazie alla stipula di una convenzione con la Corte d’Appello di Firenze e con il Tribunale di Livorno, è il primo aperto nella Costa degli Etruschi,che si va ad aggiungere agli altri sportelli inaugurati nei Comuni della Regione Toscana a partire dal 2017. "Questa ulteriore inaugurazione – commenta l’assessore regionale all’innovazione e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – colma un vuoto che si era creato in questa parte della costa toscana, cercando di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione e rendendo più semplici, vicini ed accessibili i servizi. In questo caso si tratta di pratiche legate alla volontaria giurisdizione. Grazie al lavoro collegiale di molti attori istituzionali, tra i quali l’Amministrazione giudiziaria,daremo un servizio di prossimità al cittadino, con una forte connotazione sociale". "Gli Uffici di Prossimità – aggiunge l’assessora Alice Prinetti – vogliono essere il settore della giurisdizione più vicino alle esigenze delle persone fragili, la risposta del welfare state per i cittadini in difficoltà. Grazie a questi sportelli innovativi, non solo i cittadini di Rosignano, ma anche quelli che vivono nei comuni limitrofi". L’Ufficio è in via dei Lavoratori 21 e sarà aperto su appuntamento telefonando ai numeri 0586724444, 0586724212 o 0586724513.