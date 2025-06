Il Vescovo rientrato dalla Giordania: “Il dramma di una nuova guerra”

Livorno, 15 giugno 2025 – Dopo l’allontanamento precipitoso di venerdì mattina alle prime ore del giorno, da Israele, in seguito l’attacco notturno dell’aviazione israeliana alle postazioni nucleari in Iran, il vescovo di Livorno Simone Giusti e gli altri prelati toscani giunti in Terra Santa in pellegrinaggio con la delegazione della Conferenza Episcopale Toscana, ha dovuto sostare fino a ieri mattina in Giordania per la chiusura dello spazio aereo. Poi uno spiraglio si è aperto e Monsignore Giusti con altri tre vescovi toscani e un laico ha potuto prendere il primo volo per l’Italia, lasciando Amman, atterrando a Roma alle 13.30.

In serata ha diffuso un filmato nel quale ha raccontato: “Rientrati da Amman, si ripensa a cosa abbiamo vissuto, il dramma per l’inizio di una nuova guerra. tra Israele e Iran. La cosa che più mi ha colpito, è vedere come i bombardamenti, gli attacchi con i droni, i missili, fossero diventati quasi uno spettacolo, dalla terrazza del Casanova di Gerusalemme dove i camerieri ci indicavano dove erano i missili esplosi, fino alla esperienza di Amman, quando in un ristorante gestito dalla cooperazione italiana con i profughi iracheni, si è scatenata la selfie-mania per farsi riprendere con i missili che passavano e molti erano colpiti dalla contraerea giordana, quasi fosse una festa, ma sappiano bene il dramma di nasconde dietro tutto questo”. Ha aggiunto: “Tutto diventa spettacolo, ma non la morte, non le distruzioni, non il dramma di Israele che vive un momento terribile della sua storia”. Ha concluso: “Molti pensano che questa situazione sia divenuta il Vietnam di Israele, dalla quale non riesce a uscire perché ha intrapreso solo la via della violenza, rinnegando e dimenticando gli accordi di Oslo e una persona lungimirsnte come Rabin (fu premier di Israle e fu assassinato nel 1995 da un colono ebreo estremista, ndr),che credeva nella possibilità di due stati con due popoli (israeliano e palstinese, ndr). Preghiamo perché nasca un leader capace di andare oltre la logica distruttivadella guerra”.

Monsignore Giusti e il resto della delegazione della Conferenza Episcopale Toscana, erano stato trasferiti da Gerusalemme ad Amman venerdì in pullman, dopo l’acuirsi del conflitto in Terra Santa. Con loro c’erano anche alcuni diplomatici e giornalisti, rimasti poi tutta la notte in Giordania, aspettando di poter ripartire per l’Italia. Ieri mattina era previsto un volo alle 5, ma in seguito a un nuovo lancio di missili dall’Iran era stato di nuovo chiuso lo spazio aereo giordano. Poi la riapertura dello spazio aereo ad Amman e il via libera ai voli, tra i quali quello diretto a Roma, sul quale sono saliti Monsignore Giusti, Monsignore Giulietti arcivescovo di Lucca, monsignore Paccosi vescovo di San Miniato e un laico della diocesi di Siena. Gli altri pellegrini (incluso il Cardinale Augusto Paolo Lojudice presidente della CET) sono rimasti in Giordania, in attesa del primo volo disponibile.