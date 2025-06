Il vescovo Simone Giusti: “Sto bene, ma non sappiamo quando potremo tornare”

Livorno, 14 giugno 2025 – “Sono ora ad Amman e non so quando rientrerò in Italia. Per ora sono con il Nunzio di Amman (l’arcivescovo Giovanni Pietro Dal Toso, ndr). Sono con la delegazione di Vescovi Toscani guidata dal Cardinale Lojudice. Eravamo in Israele per il pellegrinaggio a Gerusalemme e anche per sostenere a livello spirituale ed economico i palestinesi rimasti senza lavoro con la fine dei pellegrinaggi a causa del conflitto in corso. Il Consolato Italiano di Gerusalemme ci è stato molto vicino, come pure la Nunziatura”. Telegrafiche le risposte alle nostre domande rilasciate dal Vescovo di Livorno, Monsignore Simone Giusti, raggiunto tramite whatsapp ieri pomeriggio. È bloccato con altri alti prelati in Giordania, dalla quale la delegazione della Conferenza episcopale toscana sperava di ripartire per rientrare in Italia, dopo la missione a Gerusalemme alla città Vecchia, dalla quale si sono dovuti allontanare in fretta ieri mattina alle 10.30 con due pulmini diretti in Giordania, raggiunta varcando il confine ad Allenby. L’arrivo alle 16 ad Amman, poi l’accoglienza in un albergo vicino al Terra santa College. Il trasferimento in Giordania è stato organizzato grazie alla collaborazione della Custodia di Terra Santa, del Patriarcato di Gerusalemme e della Nunziatura Apostolica.

Il Vescovo Giusti ha raccontato a ’La Settimana’ periodico della Diocesi: “Due squilli sul telefono, il primo alle due e il secondo alle tre di notte, ci hanno avvisato che era stata proclamata l’emergenza nazionale in seguito all’attacco notturno in Iran, tutto chiuso dalle scuole agli aeroporti. Gerusalemme blindata”.

I Vescovi italiani erano partiti il 9 giugno per un pellegrinaggio in Terra Santa e dovevano rientrare in Italia ieri sera dall’aeroporto di Tel Aviv, chiuso però al traffico in seguito all’attacco di Israele sul suolo dell’Iran dove sono stati colpiti i siti nucleari.

Anche lo spazio aereo giordano è stato chiuso, perciò i Vescovi toscani e lo stesso Monsignore Simone Giusti, sono stati costretti a restare ad Amman. l cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, guida la delegazione dei Vescovi toscani partiti per Gerusalemme e ora bloccati ad Amman. Sempre Monsignore Giusti, pur nella difficoltà a comunicare con l’Italia, rispondendo ieri alle nostre domande tra le 18.32 e le 18.34 (ora italiana), ha confermato che “la situazione in Giordania è relativamente tranquilla e stiamo tutti bene. Lo spazio aereo giordano è stato chiuso e non sappiamo quando sarà riaperto”. Oggi Luca Collodi di Radio Vaticana farà una diretta da Amman.