“Immigrati, il Pd parli con la destra senza steccati ideologici”

Cecina (Livorno), 6 luglio 2023 – Il sindaco Samuele Lippi, si sa, non ama girare intorno alle questioni. E anche questa volta, nel cuore del meeting antirazzista, ha parlato alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein senza peli sulla lingua. «E’ il momento di dire basta alle battaglie ideologiche sul tema dell’immigrazione. Il Partito Democratico deve lavorare con la giusta dialettica insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per governare il fenomeno dell'immigrazione con pragmatismo. Perché questo serve al Paese». Lippi invita il Pd ad abbattere gli steccati: «Dobbiamo avere il coraggio di dire che non è più possibile accettare di vedere bambini che muoiono affogati nei barconi che colano a picco nel mar Mediterraneo. Abbiamo superato ogni limite, in un Paese che invecchia e che ha bisogno della manodopera di 500mila persone. Servono soluzioni, che si possono trovare soltanto se ci mettiamo tutti intorno a un tavolo. Senza steccati ideologici». La vita delle persone non ha prezzo, e soprattutto non ha colore politico. Da qui l’appello alla segretaria nazionale per aprire un dialogo con la destra di Governo finalizzato a trovare soluzioni, a dare risposte. Lui, sindaco di Cecina, in queste ore ha cercato di darle aumentando l’illuminazione e i controlli – dagli steward privati alle pattuglie della municipale proprio in quelle pinete dove si sono verificati episodi di criminalità da parte di immigrati. «Alla segretaria del Partito Democratico chiedo, come sindaco che si trova sempre a gestire le emergenze che ricadono sui territori per colpa del vuoto legislativo di chi siede in Parlamento, di mettersi seriamente al tavolino con la presidente del consiglio Giorgia Meloni per governare il fenomeno dell'immigrazione con pragmatismo e senza farne una battaglia ideologica. Perché questo serve al Paese e soprattutto perché questo rientra prerogative e nelle responsabilità di chi fa politica ai massimi livelli».