Impatto frontale contro un’auto, motociclista perde la vita. La ricostruzione dell’incidente

Livorno, 14 aprile 2025 – Non ha avuto scampo ieri mattina, intorno alle 11, Massimiliano Sartor, 56 anni. Era in sella alla moto in via Leonardo da Vinci sotto una pioggia battente. Mentre stava sorpassando un’auto, all’altezza dell’impianto dei Grandi Molini, che poi ha proseguito a diritto, si è trovato di fronte un’altra vettura che arrivava dalla direzione opposta seguita da un altro veicolo. Non è riuscito ad evitarla e ci è finito contro. L’impatto è stato così violento che Sartor è stato sbalzato dalla moto ed è volato per parecchi metri finendo poi sull’asfalto.

Gli automobilisti di passaggio hanno subito allertato i soccorsi. Sul luogo del sinistro prima è arrivata l’ambulanza della Svs. Gli operatori del mezzo di soccorso hanno subito iniziato le manovre rianimatorie perché il ferito era in arresto cardiaco. Poco dopo è arrivata l’auto medica e il dottore del 118 ha proseguito le manovre, ma purtroppo non è servito.

È intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha dovuto chiudere alla circolazione via Leonardo da Vinci per effettuare i rilievi del sinistro e per consentire prima ai soccorritori il tentativo di rianimazione, poi al medico legale e al pm di turno di eseguire i riscontri sulla salma, rimossa solo intorno alle 13 e trasferita alla camera mortuaria di Livorno dal personale della Svs.

Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia Municipale, il terribile incidente frontale tra la motocicletta e l’auto, è avvenuto mentre la moto era in fase di sorpasso. L’auto che precedeva Sartor dopo il frontale tra a moto e il veicolo che arrivava dalla direzione opposta, ha proseguito la sua marcia in direzione di Livorno.

Il conducente alla guida del veicolo finito contro la moto, è rimasto illeso. Con il passare delle ore si è diffusa la notizia della morte di Massimiliano Sartor, originario di Pisa, ma residente a Livorno dove lavorava all’Istituto Tecnico Industriale Galilei come professore di informatica. Viveva a Livorno con la compagna, anche lei professoressa di matematica, ma al Liceo Scientifico Cecioni.

La dirigente Scolastica dell’ITI Galilei, professoressa Manuela Mariani, che ha risposto alle nostre domande, si è detta “sconvolta per la perdita del professor Massimiliano Sartor, benvoluto dai colleghi e dagli alunni. Una persona sensibile e capace, che aveva deciso di specializzarsi quest’anno nel sostegno agli alunni disabili. Lo vedevo spesso e lo avevo incontrato anche sabato sera, perché io stessa insegno al TFA all’Università di Pisa, il corso di specializzazione per il sostegno”.