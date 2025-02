Impiegato per la contabilità e magazziniere esperto

Azienda di Cecina ricerca impiegato/a amministrativo/a che si occupi della contabilità aziendale (iva trimestrale, documenti di trasporto, fatture differite). Contratto di lavoro a tempo determinato da aprile a dicembre, con possibilità di trasformazione di prolungamento del contratto. Candidature al seguente link: https://lavoro.regione.toscana.it/toscanalavoro/ oppure inviare il cv aggiornato.

Sempre a Cecina si cerca addetto/a al magazzino per sistemazione merce negli scaffali, carico e scarico, consegna della merce e vendita di pezzi di ricambio auto.Richieste conoscenze di base di informatica, in particolare del pacchetto office e possesso di patente B. Contratto a tempo determinato o apprendistato in baseall’età e all’esperienza. Candidature al seguente link: https://lavoro.regione.toscana.it/toscanalavoro/ oppure inviare il cv aggiornato a

domandaofferta.ci.rosignano@arti.toscana.it indicando LI-247049. Orario di lavoro: Lavoro con orario spezzato, Full time.